Суды Ивановской области заняли 1 место в рейтинге по публикациям судебной статистики





Информация о делах, рассмотренных в судах, фиксируется в статистических отчетах. Эта статистика помогает юристам анализировать судебные решения, журналистам - в подготовке материалов об уровне преступности или о динамике правонарушений, студентам и аспирантам - в научных работах.

Судебную статистику регулярно используют специалисты разных профессий, однако получить эти полезные сведения непросто. Проектный центр «Инфометр» провел аудит размещения судебной статистики на сайтах районных и областных судов. Выяснилось, что в среднем суды публикуют только 17% статистики. В 18 регионах суды вообще не размещают статистические отчеты.

По итогам аудита был составлен региональный рейтинг по публикации судами судебной статистики, в котором Ивановская область заняла первое место. Ивановская область оказался единственным регионом, в котором все суды (и районные, и областной) получили максимальную оценку от экспертов.

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