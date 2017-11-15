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Суды Ивановской области заняли 1 место в рейтинге по публикациям судебной статистики
Информация о делах, рассмотренных в судах, фиксируется в статистических отчетах. Эта статистика помогает юристам анализировать судебные решения, журналистам - в подготовке материалов об уровне преступности или о динамике правонарушений, студентам и аспирантам - в научных работах.
Судебную статистику регулярно используют специалисты разных профессий, однако получить эти полезные сведения непросто. Проектный центр «Инфометр» провел аудит размещения судебной статистики на сайтах районных и областных судов. Выяснилось, что в среднем суды публикуют только 17% статистики. В 18 регионах суды вообще не размещают статистические отчеты.
По итогам аудита был составлен региональный рейтинг по публикации судами судебной статистики, в котором Ивановская область заняла первое место. Ивановская область оказался единственным регионом, в котором все суды (и районные, и областной) получили максимальную оценку от экспертов.
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Комментарии (2)
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- макссс15.11.2017 16:53лучше бы законным правосудием занимались
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- Ну и дела15.11.2017 21:51а по беззаконию они на каком месте?