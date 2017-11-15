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Новости

15.11.2017 14:50

В Иванове у «Современника» таксист избил пешехода прямо на проезжей части

Так утверждают очевидцы – ФОТО


Сегодня днем на Шереметевском проспекте у «Современника» произошел дорожный инцидент с участием автомобилиста и пешехода. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора и едва не угодил под колеса машины такси. Обозленный за то, что водитель не пропустил его, пешеход ударил кулаком по капоту. Теперь уже не выдержал таксист. Он вышел из машины и избил нахала прямо на проезжей части. Свидетели инцидента также утверждают, что пешеход был пьян.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 15.11.2017 14:56
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										+1
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							Вот она культурка на воле! :) На красный бежал, да еще сам быковать начал. :) У нас в богородском такого безобразия нет. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bаxтанг Камикадзе								
							
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  • 15.11.2017 15:15
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										+1
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							Все по расписанию. :) 
    
Укольчики, таблеточки. :)
    
А кто на красный бежит, того к кровати привязывают. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jivuiazdes2017								
							
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  • 15.11.2017 19:48
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										0
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							Как ты достал! Об эвтоназии не задумывался?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • 15.11.2017 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А где видно, что таксист? Шашек нет, наклеек нет, или сейчас все кто на АМ передвигаются таксисты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • 15.11.2017 21:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Один негатив кругом, когда будет позитив?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • 15.11.2017 21:55
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							Включите телевизор на любой федеральный канал! 
    
Там один сплошной позитив! Неиссякаемая любовь народа к царю, демонстрация роста экономики, очередные точные попадания наших "Калибров" в террористов ИГ, расцвет импортозамещения и т.д.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									umnikov.ru								
							
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  • 15.11.2017 21:34
    • 
														
    
								
      
									
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							Вот так, запросто, чувак получил 116ст. УК.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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