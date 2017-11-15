Новости
15.11.2017 14:50
В Иванове у «Современника» таксист избил пешехода прямо на проезжей части
Так утверждают очевидцы – ФОТО
Сегодня днем на Шереметевском проспекте у «Современника» произошел дорожный инцидент с участием автомобилиста и пешехода. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора и едва не угодил под колеса машины такси. Обозленный за то, что водитель не пропустил его, пешеход ударил кулаком по капоту. Теперь уже не выдержал таксист. Он вышел из машины и избил нахала прямо на проезжей части. Свидетели инцидента также утверждают, что пешеход был пьян.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер
- оцените новость:
-
(3)
- 5423
- 7
Комментарии (7)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Укольчики, таблеточки. :)
А кто на красный бежит, того к кровати привязывают. :)
Там один сплошной позитив! Неиссякаемая любовь народа к царю, демонстрация роста экономики, очередные точные попадания наших "Калибров" в террористов ИГ, расцвет импортозамещения и т.д.