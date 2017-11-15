В Иванове у «Современника» таксист избил пешехода прямо на проезжей части

Так утверждают очевидцы – ФОТО





Сегодня днем на Шереметевском проспекте у «Современника» произошел дорожный инцидент с участием автомобилиста и пешехода. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора и едва не угодил под колеса машины такси. Обозленный за то, что водитель не пропустил его, пешеход ударил кулаком по капоту. Теперь уже не выдержал таксист. Он вышел из машины и избил нахала прямо на проезжей части. Свидетели инцидента также утверждают, что пешеход был пьян.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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