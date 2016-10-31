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Новости

15.11.2017 14:11

Выступление Владимира Шарыпова по итогам года работы в должности главы Иванова

Полная версия - ФОТО, ВИДЕО

Уважаемые участники пресс-конференции, гости!
Прошел ровно год со дня утверждения депутатами городской думы меня на должность мэра города Иванова. Я со всей ответственностью принял этот пост. Каждый день истекшего года я старался работать с максимальной эффективностью и самоотдачей. Традиционно отчет о деятельности администрации формируется по итогам календарного года, но это будет только в феврале. Сегодня я хотел бы рассказать присутствующим и всем ивановцам о результатах моей работы за тот год, что я руковожу городом.
Встреча неформальная, после моего выступления готов ответить на вопросы представителей СМИ, блогосферы, а также гостей из зала. На вопросы, на которые я ответить не успею или не смогу дать полный ответ в рамках встречи, отвечу письменно. Также ведется прямая трансляция в фейсбук, на вопросы, которые поступят в комментарии под видео, я также обязательно отвечу. 
Вначале предлагаю зафиксировать то, как изменился наш с вами город всего за один год.

СТРОИТЕЛЬСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
В этом году в городе появилась одна новая улица и один сквер.
Это улица Старшего Лейтенанта Жидкова, которая сформировалась при строительстве западного обхода и Сквер памяти участников Великой отечественной войны и локальных войн, образованный за мемориалом Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте.
Город занялся развитием промышленной зоны в районе улицы Станкостроителей.
Решается вопрос с инфраструктурой, начат капитальный ремонт самой улицы Станкостроителей – в этом году сделали первый участок длиной 1,1 км. В перспективе планируется продолжить ремонтные работы на участке от Станкостроителей до пересечения с 13-ой Березниковской и далее – до Суздальской, что позволит получить полноценную объездную дорогу.
Приняты пожелания жителей и внесены изменения в планировку территории ПО-14: отменена точечная застройка и снос гаражей.
Образованы две территории комплексного развития: на улице Зверева и в районе улицы 10 Августа. Запланированы три района комплексной жилой застройки: за ТЦ ЕвроЛэнд, в районе ТЦ Метро и за Соковским мостом в районе улицы Наумова.
Вместе со строительством новых жилых домов ведется работа по сносу аварийных зданий и расселению жителей в рамках программы переселения. В 2017 году было расселено 109 человек – это вдвое больше чем в прошлом. Удалось увеличить бюджет под эти цели в два раза до 67 млн рублей, и расселить в том числе и жителей дома 63Б на Минской, пострадавшего в прошлом ноябре от взрыва бытового газа. Городу остается расселить 12 аварийных домов.

ДОРОГИ 
В течение года были отремонтированы 9,2 км дорожного полотна.
В том числе был проведен ремонт таких крупных улиц как улицы Дзержинского, Новая, Станко, 1-я Полянская, 8 Марта, кольца улицы Шубиных. Ремонт проводился с усилением армирующей геосеткой, что дает возможность увеличить срок службы дорожной одежды в разы.
Разработана проектно-сметная документация на расширение проезжей части перекрестка улицы Громобоя и Шереметевского проспекта. Кроме дополнительной полосы, проектом предусмотрено обустройство заездных карманов, восстановление газона и ремонт тротуаров. В рамках выездной работы правительства в городе Иванове проект был одобрен, надеемся реализовать его в будущем году при поддержке областного правительства.
В перспективе планируется создать дорогу-дублер улицы Лежневской. В настоящее время разработано ПСД на капитальный ремонт проезжей части улицы Кудряшова на участке от Лежневской до 5-й Коляновской, проект проходит экспертизу. Проектом предусмотрено восстановление проезжей части и съездов, ремонт тротуаров, линий наружного освещения, а также перекладка тепловой магистрали и создание сквозного проезда на данном участке.

ДВОРЫ
В этом году в городе начата реализация программы формирования комфортной городской среды. Отмечу, что из всех городов нашей области только в Иванове за счет программы проводится комплексное благоустройство дворов, а не только их асфальтирование. Завершается реконструкция сквера Мастеров и аллеи Гагарина.
В активной стадии находится капитальный ремонт Вокзальной площади. Это без преувеличения знаковое событие для города и всей Ивановской области. За счет организации кругового движения будут разведены пешеходный, автотранспортный и троллейбусный потоки, будет организован отдельный многофункциональный перрон, появится большая удобная парковка, будет благоустроен сквер и расширена проезжая часть по улице Карла Маркса.

ЖКХ
Найдено решение по организации канализационной сети в местечке Балино, к работам приступим уже в следующем году.
Завершен первый этап масштабного проекта по реконструкции очистных сооружений Ивановского Водоканала. И сразу же получено принципиальное одобрение Всемирного Банка на финансирование второго этапа проекта. Это инвестиции в объеме более 2 млрд рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Значительная работа проведена в сфере благоустройства города:
- налажена системная работа по установке открытых спортивных площадок. За год установлено 7 площадок в разных районах города
- в рамках модернизации уличного освежения в этом году установлена система диммеров на кусте улиц Куконковых-Строителей-Текстильщиков-Любимова
- дополнительно было освещено 150 пешеходных переходов, в основном это переходы у школ
- высажено более 2000 деревьев и кустарников
- в этом году при ремонте дорог в обязательном порядке проводилось устройство тротуаров и бордюров. Как ни удивительно, ранее это учитывалось не всегда
- дополнительно создано более 340 парковочных мест во дворах и вдоль дорог
- в городе появился селфи-маршрут
- одобрен план развития пешеходной зоны вдоль набережной реки Уводь
- за год было снесено порядка 90 незаконных рекламных щитов, актуализирована и уточнена сама схема рекламных конструкций.

ЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Важный момент: принято решение введения процедуры обязательного согласования архитектурного облика вновь строящихся зданий. Завершается подготовка нормативной базы. Мы рассчитываем, что уже со следующего года облик всех строящихся зданий будет проходить через градостроительный совет и рассматриваться на предмет гармоничного встраивания в городской пейзаж.

ОБРАЗОВАНИЕ
В марте этого года открыт корпус детского сада в Московском микрорайоне, завершаются работы по строительству садика на Окуловой, а также дополнительных групп в Суховке.
В ближайших планах строительство детского сада в Рождественском микрорайоне и школы на Генерала Хлебникова – то есть в районах с острой потребностью в социальных учреждениях.
Готов и ждет включения в федеральную программу проект строительства корпуса начальной школы 36-ой гимназии на 350 мест в микрорайоне Московский.
С апреля 2017 года началась работа по созданию в Иванове Детского образовательного технопарка «Кванториум» на проспекте Ленина. Его планируется открыть к 1 сентября следующего года и это небывалый для Иванова проект, я не преувеличиваю, когда так говорю.

ТУРИЗМ
Муниципалитет включился в работу по развитию туристической отрасли. Город Иваново официально вошел в Союз городов Золотого Кольца России, ведется разработка туристических маршрутов по городу.
Обсуждается проведение в городе в 2021 году креативного фестиваля, который мог бы стать мощным толчком в развитии городской среды.

ИНВЕСТИЦИИ
В городе создан инвестиционный центр, задачей которого является содействие привлечению в город инвестиций. Уже сейчас центром ведутся переговоры по содействию в реализации проектов, предполагающих создание более 1500 рабочих мест. Речь идет о расширении производств компаний «Профессионал» и «Нейрософт», создании логистического складского комплекса ТекстильПрофи, Вейк-парка на набережной реки Уводь, а также организации швейного производства торговой марки «Gabbiano».

По моей субъективной оценке в значительной степени более открытой стала информационная политика мэрии. Созданы аккаунты подразделений мэрии в социальных сетях, куда жители города могут обратиться с проблемой или вопросам и получить оперативный ответ.
Эти же аккаунты стали площадками для обсуждения инициатив администрации, планов и новостей о деятельности. Я считаю, что это безусловно полезная для нас информация, даже если она негативная. Ведь она отражает мнение ивановцев, которое, безусловно, важно и на которое мы ориентируемся.

Я руковожу городом ровно год.
Как любой человек, принимающий хозяйственный комплекс, тем более такой сложный как город, я должен был понять, с чем мне предстоит работать. На поверхности лежало следующее: бюджет на лимите закредитованности, ряд муниципальных предприятий в кризисной ситуации, имущественное оснащение социального сектора не имеет никакого резерва для развития, свободных земель в городе практически нет. Таким я увидел город в ноябре 2016 года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ 
В первую очередь мы взялись за обширную и довольно подробную инвентаризацию земель и имущественного комплекса в границах города Иванова. Для чего это нужно? Чтобы выявить свободные земли и объекты, которыми мы могли бы оперировать для выстраивания плана дальнейшего развития города. Цель этой большой работы – навести порядок: вернуть в город земельные участки и имущество, которые используются незаконно или недобросовестно, принять на баланс имущество, в настоящем не принадлежащее городу, но стратегически важное, а также выявить балласт, который тянет деньги из бюджета, но никак не используется и не может быть использован в перспективе, и избавиться от него.
На основании этих данных разработаны комплексные планы повышения эффективности использования муниципального имущества. Первые результаты мы можем наблюдать уже сейчас:
- у недобросовестных арендаторов изъято и возвращено в распоряжение города 19 земельных участков общей площадью почти 6 га
- предупреждено строительство 14 объектов точечной жилой застройки
- сохранена от застройки предусмотренная изначальным проектом территория Дворца игровых видов спорта
- спасен исторический облик центрального памятного мемориала Героям фронта и тыла за Вечным огнем
- сформирован резервный фонд земельных участков. Земли именно из этого перечня мы сейчас предлагаем в качестве обеспечения санации проблемных объектов долевого строительства
- определены дополнительные участки промышленного назначения общей площадью 1,5 га в районе улицы Станкостроителей.

СОХРАНИЛИ СПОРТКОМЛЕКС И ДОМ КУЛЬТУРЫ
На баланс города принят спортивных комплекс «Автокран». Это было стратегическим решением: если бы мы не приняли его в казну, комплекс бы продолжил разрушаться, потому что никакой заинтересованности у руководства завода в нем нет и не будет. В течение нескольких лет спорткомплекс будет приведен в нормативное состояние и город не лишится спортивных площадей
Также было принято решение НЕ продавать здание дома культуры Меланжевого комбината. Разработана программа по его восстановлению, запланированы средства.
Я понимаю, что средств на строительство таких масштабных объектов в городе в ближайшее время не будет, поэтому необходимо принимать меры по сохранению и использованию того имущества, которое есть. Если этого не делать, то при текущей динамике постоянного роста количества детей, мы бы столкнулись с острым дефицитом мест в спортивных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Этими решениями мы обеспечили резерв площадей для занятий наших детей на ближайшие несколько лет.
Кроме этого, в настоящее время мы в судебном порядке пытаемся забрать в собственность города территорию под сквер и междворовые дороги в Московском микрорайоне. А это единственная возможность вывести объекты из конкурсной массы, поддерживать их нормативное состояние и заниматься благоустройством.

НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ НА 200 МЛН БУДУТ ПРОДАНЫ
В поддержку федеральной линии, муниципалитет сохраняет в казне имущество, используемое для реализации только тех задач, которые находятся в ведении города. От непрофильных активов мы намерены избавляться. Что я имею ввиду: содержание имущества, которое используется коммерческими структурами для извлечения собственной прибыли, по нашему мнению, не должно производиться за счет налогов граждан и паразитировать на городской казне.
В настоящее время определен перечень такого имущества для приватизации и передачи в аренду. Доход бюджета от продажи этого имущества по предварительным оценкам составит порядка 200 млн рублей, которые мы направим на ремонт дорог, на благоустройство, на развитие социальной сферы.

БЮДЖЕТ
Наконец, одно из самых важных направлений – работа с бюджетом. В этом году удалось существенно облегчить нагрузку по обслуживанию кредитов: проценты по займам снижены с 12,1 до 8,2. За счет этого в текущем году будет сэкономлено на обслуживании кредитов почти 30 млн рублей. За счет снижения процентной ставки в бюджете на следующий год удастся высвободить более 50 млн рублей, на 2019 – 63 млн рублей. Это средства, которых нам так не хватает на дороги, школьные обеды и расселение аварийного жилого фонда.

В заключение отмечу, что и при оценке принятых решений, и при формировании планов развития года, мы опираемся на общественное мнение. Помимо живого общения и виртуальных площадок, хорошо зарекомендовало себя анкетирование посетителей многофункциональных центров.
Так, например, по данным последнего анкетирования ивановцы отметили положительные изменения состояния городских дорог и работу по благоустройству общественных мест. Наиболее важным для города сами жители назвали ремонт улицы 8 Марта и реконструкцию Вокзальной площади. Лучшими проектами благоустройства стали ремонт сквера у цирка и установка колеса обозрения в парке Степанова.
Спасибо за внимание.

Полную видеозапись выступления Владимира Шарыпова, а также его ответы на вопросы журналистов и других участников пресс-конференции можно посмотреть ЗДЕСЬ.



ключевые слова: Владимир Шарыпов мэр работа итоги пресс-конференция
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Комментарии (54)

	


	

	

		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прочитал. Год - это конечно мало для того чтобы что нибудь серьезное сделать. А пока и "селфи маршрут" сойдет. Все городские придурки от него в полном восторге.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							велодорожка- тоже немаловажное достижение 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 15.11.2017 14:51
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    • 
										+1
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							Там расширение Ермака задуплили просто - косогор с неслабым уклоном и грунты слабые. :) Ежели расширить, то без берегоукрепления всё в реку съедет нафиг. :) А это дорого и денег нет пока на это. :) Вот и заняли полосу велодорогой. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вухтанг, а зачем вы все время смайлики ставите после каждого предложения?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 15.11.2017 14:59
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    • 
										-1
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							Да настроение просто хорошее, спешу поделить им с окружающими. :) Развлекаюсь я здесь, телеканал-то вроде развлекательный? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 15.11.2017 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Петрёнок, он йопнутый, ты не понял за 3 года? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bаxтанг Камикадзе								
							
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  • 15.11.2017 15:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Незнаю, меня так доктор научил. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jivuiazdes2017								
							
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  • 15.11.2017 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Люди! Не трогайте Вы это говно Камикадзе! Он больной урод! Оно ж теперь вонять будет пока его колеса или санитары не успокоят! Внимание для него , большая честь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Что, у Мэра спич-райтер повесился? :) Или референт плюшкой подавилась случайно? :) Бывает, у всех бывают неудачи на работе. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сам ты Дуплило Косогорбое давно съехавшее и не только в реку! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Г_рамотный								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Присутствует понимание проблем города и есть желание из решить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Его бы энергию, да в мирное русло: не самому деревья сажать, а пинки давать, чтоб благоустройством занимались кто должен, разгрести авгиевы конюшни в городском транспорте, а не на велики всех пересаживать (хотя начинание благое). Разобраться с рекламным мусором, нанять адекватных ландшафтных дизайнеров, и городских архитекторов (самоделкиных на фиг). Про реконструкцию Вокзальной площади зря заговорил: там ещё ничего не понятно и все сроки сорваны. За год про мэра понятно пока одно: очень энергичный и шустрый.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 15.11.2017 14:41
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										+1
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							Редактор!
    
Можете дать ссылку на страницу сети FB, а то неясно кто именно транслировал выступление и где пересмотреть. Хочется видеть каким предстал мэр, как он «держался в кадре». Вы же даёте на сайте IN ссылку ("налог на модернизацию") на платные статьи газеты «Ведомости» призывая таким образом подписываться?
    
Прорекламируйте пожалуйста транслятора видео.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Русалка								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Все "чудесатей и чудесатей", как говорила Алиса из страны чудес. Все у нас колосится и лучше стало жить, как говорила Света из Иваново.. А , что касаемо велодорожки, обочины которой не засыпаны ничем и вся грязь сползает на пешеходный тротуар, а во время ливня мимо дома № 15 по ул. Ермака несется такой  поток с основной трассы, что можно на каноэ сплавляться, об этом лучше промолчать. Как молчит и Администрация, Построили же, чем недовольны. Благоустроили ул. Дзержинского, так почему не до конца или после перекрестка с ул. Тимерязева уже не эта улица и полностью ее делать не надо. А про ул. Гагарина -это вообще шедевр. Деревья спилили и все бросили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Knopa82								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Нытик!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ни разу у нас в богородском не был. :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Г_рамотный								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							про Богородское, пожалуйте, батенька в Ивановский район								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего, не граф, сел бы да съездил. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Knopa82								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У вас свой Глава, у нас свой! Иди к своему жаловать!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Русалка								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тимирязева, сори.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Потоп на Войкова что-ли (если мне память не изменяет, как эта улица называется) ? :) Так я выше про этот прикол написал, ему сто лет в обед. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жил я там и в 34 доме и в 31 Ермака, никаких потопов отродясь не видел. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Днекабрь								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Работой довольны, продолжайте в том же духе. А придурков с критикой можно и не читать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   Скорее бы информационный портал города в строй что ли  вступил. А то оказывается не сетевому пользователю и доступа к видео так просто не заполучить.
    
Что, прикажете во всех соц. сетях регистрироваться для просмотра? Ссылка на видео в ютьюб есть? Дайте кто- нибудь пожалуйста.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За ссылки тут в баню...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Проблема в том, что человек, курирующий развитие информационных технологий на уровне области, по "странному" стечению обстоятельств, является владельцем данного ресурса ( и вообще "Барса" в целом), он же владелец "Кранэкса", он-же небезызвестный "коммерсант" и политик 90-х. Делайте выводы о тех данных, что предоставляют Вам тут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Г_рамотный								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 16:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А по-моему грамотно, четко и по пунктам. не юлит. розовые очки уже снял, смотрит, что реально можно сделать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									veselye_rebyata								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вроде не все так плохо, и перспективы вырисовываются								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"В том числе был проведен ремонт таких крупных улиц как улицы Дзержинского"
    
На фото бывший зеленый газон на ул.Дзержинского. Вернее то, что от него осталось после "благоустройства".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									veselye_rebyata								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Явно подрядчик накосячил, по претензии администрации переделают, только наверно из-за погодных условий по весне								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это фото только одного газона после "благоустройства" в том виде, в котором понимает его господин Шарыпов. А как быть с тысячами других газонов в городе, которые имеют еще более худший вид и представляют собой месиво из грязи, отработанного масла и старых автомобилей. Почему Шарыпов не может даже элементарно их оградить элементарной оградой? Я уж про все остальное не пишу. Вам самим-то не противно жить в таком городе? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Y_шлый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кто тебя просит, вали на все четыре стороны и будет тебе счастье								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Моими словами уже заговорил? Делом бы тебе еще заняться - совсем хорошо будет. А то только пиаритесь и деревья пилите. Экологи из Иваново. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Y_шлый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Твоими словами - да не свистит. Ты же популист фиговый								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Лысый кролик								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Запасаюсь попкорном, и кто кому волосья повыдергивает?????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Лысый кролик								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 ты сам что сделал, только плачишься как ребенок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Knopa82								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вам не кажется, что виновный в таком безобразии, как раз таки наши наглые водители, которых ни знаки, ни штрафы не пугают!!! Тачку-то ни подрядчик, ни администрация поставили!!!, а "бизнесмен" видимо какой-то "крутой"!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А че вы там в своей мэрии делаете? Неужели трудно оградить газон. Неужели трудно спросить с того же автохама за уничтожение газона? Вы там за что народные деньги получаете, "слуги народа"? Это ваша прямая обязанность навести элементарный порядок. А то город реально похож на помойку! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Y_шлый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Про экологию, забыл друг, это ж твой конек. Давай, сегодня еще не писал об этом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А че про нее забывать. Мы и так, благодаря вам, каждый день дышим токсичными газами? Особенно по утрам, когда движки во дворах прогревают. Чувствуют дети, старики, инвалиды вашу заботу. Ох чувствуют. Вот мотаетесь вы по Европам - хоть бы порядку там научились бы. Посмотрели бы какие там дворы и газоны. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Y_шлый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет, дышишь гадостью, потому что ни разу кроме балоболства ничего не сделал. Хоть бы кустик посадил. А в Европе не был. Верю, что там не плохо. А вот ты, чувствуется, знаток. И еще какой, а все прибедняешься и строишь из себя болезного радетеля народного								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									DS37								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 09:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А газоны-то, газоны!!! )) Что-то в 8 00 утра, когда я и большинство людей едут на работу - не вижу я ни одного ребенка/старика/инвалида -токсикомана, который бы стоял и нюхал выхлоп...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Knopa82								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На мой взгляд, звезд с неба не хватает!? Обещаний заоблачных не дает!? На все вопросы ответи!!! Ни на одном не сказал, что мол подумаю или затрудняюсь ответить! По цифрам смотрю как не крути город в плюсе. Ну теперь посмотрим что будет дальше! "Дядя Вова мы с тобой!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Y_шлый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я с вами. Нас сейчас тут тапками закидают. 
    
Город получил свидетельство, что входит в "Золотое кольцо" вроде радоваться надо. Не ни фига, только ядом плеваться горазды.
    
Сколько раз писал, подними пятую точку и приведи свой двор в порядок, ведь ты тут живешь. С соседями глядишь познакомишься, а то и подружиться.  Мать вашу, Улыбайтесь чаще. Че вы культ из чернухи делаете? Валите лучше отсюда, причем сразу на Марс								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Лысый кролик								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А че на марс, пусть сразу за пределы солнечной системы
    
хотя почитал тут. реально народец-то злой подобрался. да пусть тявкают, как говорится а караван то идет. не укусят же. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									_123123_								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По цифрам город, может и в плюсе (вам виднее там в столбике), а по факту - в (_|_)...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									pussik								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ту вообще весело, быфвшему губеру вон орден вручили, на самом выском уровне 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лысый кролик								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							писать научись без ошибок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pussik								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							заметила, что барс превратил свой портал в помойку. в комментариях откровенно хамят. читаешь и за голову хватаешься, по теме и без. против цензуры. но тут просто пора вмешиваться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Лысый кролик								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ НА 200 МЛН БУДУТ ПРОДАНЫ. интересно, а что сюда входит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pussik								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вроде позиционируют себя как серьезный канал, а такой сра... допускают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Neo								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Никогда ничего не комментировал, а тут вдруг решил написать положительнв отзыв ...нашёл новость, а тут!!! Товарищи, добрее надо быть к людям.  Начитайте с себя! Шарыпов не от кого не скрывается, вышел лицом к лицу к вам ответить на все интересующие вопросы!!! Всемейного недовольнымне отвечу так: "чем дома сидеть пришёл бы и задал свой вопрос! " или предложил решение. А так мэру привет@ респект и уважуха@								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут вроде все по полочкам, все понятно, и планы вполне реальные. Что ж радует градоначальник 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Nik-37								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За год работы, он сделал многое, молодец, не все сразу! И Рим не один день строился)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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