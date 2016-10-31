Выступление Владимира Шарыпова по итогам года работы в должности главы Иванова

Уважаемые участники пресс-конференции, гости!

Прошел ровно год со дня утверждения депутатами городской думы меня на должность мэра города Иванова. Я со всей ответственностью принял этот пост. Каждый день истекшего года я старался работать с максимальной эффективностью и самоотдачей. Традиционно отчет о деятельности администрации формируется по итогам календарного года, но это будет только в феврале. Сегодня я хотел бы рассказать присутствующим и всем ивановцам о результатах моей работы за тот год, что я руковожу городом.

Встреча неформальная, после моего выступления готов ответить на вопросы представителей СМИ, блогосферы, а также гостей из зала. На вопросы, на которые я ответить не успею или не смогу дать полный ответ в рамках встречи, отвечу письменно. Также ведется прямая трансляция в фейсбук, на вопросы, которые поступят в комментарии под видео, я также обязательно отвечу.

В этом году в городе появилась одна новая улица и один сквер.

Город занялся развитием промышленной зоны в районе улицы Станкостроителей.

Приняты пожелания жителей и внесены изменения в планировку территории ПО-14

Вместе со строительством новых жилых домов ведется работа по сносу аварийных зданий и расселению жителей в рамках программы переселения.

отремонтированы 9,2 км дорожного полотна.



Разработана проектно-сметная документация на расширение проезжей части перекрестка улицы Громобоя и Шереметевского проспекта.

В перспективе планируется создать дорогу-дублер улицы Лежневской.

реконструкция сквера Мастеров и аллеи Гагарина.

капитальный ремонт Вокзальной площади.

организации канализационной сети в местечке Балино

реконструкции очистных сооружений Ивановского Водоканала.

7 площадок

система диммеров

освещено 150 пешеходных

снесено порядка 90 незаконных рекламных щитов,

изъято и возвращено в распоряжение города 19 земельных участков

14 объектов точечной жило

резервный фонд земельных участков

принят спортивных комплекс «Автокран»

НЕ продавать здание дома культуры Меланжевого комбината

территорию под сквер и междворовые дороги в Московском микрорайоне

Вначале предлагаю зафиксировать то, как изменился наш с вами город всего за один год.Это улица Старшего Лейтенанта Жидкова, которая сформировалась при строительстве западного обхода и Сквер памяти участников Великой отечественной войны и локальных войн, образованный за мемориалом Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте.Решается вопрос с инфраструктурой, начат капитальный ремонт самой улицы Станкостроителей – в этом году сделали первый участок длиной 1,1 км. В перспективе планируется продолжить ремонтные работы на участке от Станкостроителей до пересечения с 13-ой Березниковской и далее – до Суздальской, что позволит получить полноценную объездную дорогу.: отменена точечная застройка и снос гаражей.Образованы две территории комплексного развития: на улице Зверева и в районе улицы 10 Августа. Запланированы три района комплексной жилой застройки: за ТЦ ЕвроЛэнд, в районе ТЦ Метро и за Соковским мостом в районе улицы Наумова.В 2017 году было расселено 109 человек – это вдвое больше чем в прошлом. Удалось увеличить бюджет под эти цели в два раза до 67 млн рублей, и расселить в том числе и жителей дома 63Б на Минской, пострадавшего в прошлом ноябре от взрыва бытового газа. Городу остается расселить 12 аварийных домов.В течение года былиВ том числе был проведен ремонт таких крупных улиц как улицы Дзержинского, Новая, Станко, 1-я Полянская, 8 Марта, кольца улицы Шубиных. Ремонт проводился с усилением армирующей геосеткой, что дает возможность увеличить срок службы дорожной одежды в разы.Кроме дополнительной полосы, проектом предусмотрено обустройство заездных карманов, восстановление газона и ремонт тротуаров. В рамках выездной работы правительства в городе Иванове проект был одобрен, надеемся реализовать его в будущем году при поддержке областного правительства.В настоящее время разработано ПСД на капитальный ремонт проезжей части улицы Кудряшова на участке от Лежневской до 5-й Коляновской, проект проходит экспертизу. Проектом предусмотрено восстановление проезжей части и съездов, ремонт тротуаров, линий наружного освещения, а также перекладка тепловой магистрали и создание сквозного проезда на данном участке.В этом году в городе начата реализация программы формирования комфортной городской среды. Отмечу, что из всех городов нашей области только в Иванове за счет программы проводится комплексное благоустройство дворов, а не только их асфальтирование. ЗавершаетсяВ активной стадии находитсяЭто без преувеличения знаковое событие для города и всей Ивановской области. За счет организации кругового движения будут разведены пешеходный, автотранспортный и троллейбусный потоки, будет организован отдельный многофункциональный перрон, появится большая удобная парковка, будет благоустроен сквер и расширена проезжая часть по улице Карла Маркса.Найдено решение по, к работам приступим уже в следующем году.Завершен первый этап масштабного проекта поИ сразу же получено принципиальное одобрение Всемирного Банка на финансирование второго этапа проекта. Это инвестиции в объеме более 2 млрд рублей.Значительная работа проведена в сфере благоустройства города:- налажена системная работа по установке открытых спортивных площадок. За год установленов разных районах города- в рамках модернизации уличного освежения в этом году установленана кусте улиц Куконковых-Строителей-Текстильщиков-Любимова- дополнительно былопереходов, в основном это переходы у школ- высажено более 2000 деревьев и кустарников- в этом году при ремонте дорог в обязательном порядке проводилось устройство тротуаров и бордюров. Как ни удивительно, ранее это учитывалось не всегда- дополнительно создано более 340 парковочных мест во дворах и вдоль дорог- в городе появился селфи-маршрут- одобрен план развития пешеходной зоны вдоль набережной реки Уводь- за год былоактуализирована и уточнена сама схема рекламных конструкций.Важный момент: принято решение введения процедуры обязательного согласования архитектурного облика вновь строящихся зданий. Завершается подготовка нормативной базы. Мы рассчитываем, что уже со следующего года облик всех строящихся зданий будет проходить через градостроительный совет и рассматриваться на предмет гармоничного встраивания в городской пейзаж.В марте этого года открыт корпус детского сада в Московском микрорайоне, завершаются работы по строительству садика на Окуловой, а также дополнительных групп в Суховке.В ближайших планах строительство детского сада в Рождественском микрорайоне и школы на Генерала Хлебникова – то есть в районах с острой потребностью в социальных учреждениях.Готов и ждет включения в федеральную программу проект строительства корпуса начальной школы 36-ой гимназии на 350 мест в микрорайоне Московский.С апреля 2017 года началась работа по созданию в Иванове Детского образовательного технопарка «Кванториум» на проспекте Ленина. Его планируется открыть к 1 сентября следующего года и это небывалый для Иванова проект, я не преувеличиваю, когда так говорю.Муниципалитет включился в работу по развитию туристической отрасли. Город Иваново официально вошел в Союз городов Золотого Кольца России, ведется разработка туристических маршрутов по городу.Обсуждается проведение в городе в 2021 году креативного фестиваля, который мог бы стать мощным толчком в развитии городской среды.В городе создан инвестиционный центр, задачей которого является содействие привлечению в город инвестиций. Уже сейчас центром ведутся переговоры по содействию в реализации проектов, предполагающих создание более 1500 рабочих мест. Речь идет о расширении производств компаний «Профессионал» и «Нейрософт», создании логистического складского комплекса ТекстильПрофи, Вейк-парка на набережной реки Уводь, а также организации швейного производства торговой марки «Gabbiano».Созданы аккаунты подразделений мэрии в социальных сетях, куда жители города могут обратиться с проблемой или вопросам и получить оперативный ответ.Эти же аккаунты стали площадками для обсуждения инициатив администрации, планов и новостей о деятельности. Я считаю, что это безусловно полезная для нас информация, даже если она негативная. Ведь она отражает мнение ивановцев, которое, безусловно, важно и на которое мы ориентируемся.В первую очередь мы взялись за обширную и довольно подробную инвентаризацию земель и имущественного комплекса в границах города Иванова. Для чего это нужно? Чтобы выявить свободные земли и объекты, которыми мы могли бы оперировать для выстраивания плана дальнейшего развития города. Цель этой большой работы – навести порядок: вернуть в город земельные участки и имущество, которые используются незаконно или недобросовестно, принять на баланс имущество, в настоящем не принадлежащее городу, но стратегически важное, а также выявить балласт, который тянет деньги из бюджета, но никак не используется и не может быть использован в перспективе, и избавиться от него.На основании этих данных разработаны комплексные планы повышения эффективности использования муниципального имущества. Первые результаты мы можем наблюдать уже сейчас:- у недобросовестных арендаторовобщей площадью почти 6 га- предупреждено строительствой застройки- сохранена от застройки предусмотренная изначальным проектом территория Дворца игровых видов спорта- спасен исторический облик центрального памятного мемориала Героям фронта и тыла за Вечным огнем- сформирован. Земли именно из этого перечня мы сейчас предлагаем в качестве обеспечения санации проблемных объектов долевого строительства- определены дополнительные участки промышленного назначения общей площадью 1,5 га в районе улицы Станкостроителей.На баланс города. Это было стратегическим решением: если бы мы не приняли его в казну, комплекс бы продолжил разрушаться, потому что никакой заинтересованности у руководства завода в нем нет и не будет. В течение нескольких лет спорткомплекс будет приведен в нормативное состояние и город не лишится спортивных площадейТакже было принято решение. Разработана программа по его восстановлению, запланированы средства.Я понимаю, что средств на строительство таких масштабных объектов в городе в ближайшее время не будет, поэтому необходимо принимать меры по сохранению и использованию того имущества, которое есть. Если этого не делать, то при текущей динамике постоянного роста количества детей, мы бы столкнулись с острым дефицитом мест в спортивных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Этими решениями мы обеспечили резерв площадей для занятий наших детей на ближайшие несколько лет.Кроме этого, в настоящее время мы в судебном порядке пытаемся забрать в собственность города. А это единственная возможность вывести объекты из конкурсной массы, поддерживать их нормативное состояние и заниматься благоустройством.В поддержку федеральной линии, муниципалитет сохраняет в казне имущество, используемое для реализации только тех задач, которые находятся в ведении города. От непрофильных активов мы намерены избавляться. Что я имею ввиду: содержание имущества, которое используется коммерческими структурами для извлечения собственной прибыли, по нашему мнению, не должно производиться за счет налогов граждан и паразитировать на городской казне.В настоящее время определен перечень такого имущества для приватизации и передачи в аренду. Доход бюджета от продажи этого имущества по предварительным оценкам составит порядка 200 млн рублей, которые мы направим на ремонт дорог, на благоустройство, на развитие социальной сферы.Наконец, одно из самых важных направлений – работа с бюджетом. В этом году удалось существенно облегчить нагрузку по обслуживанию кредитов: проценты по займам снижены с 12,1 до 8,2. За счет этого в текущем году будет сэкономлено на обслуживании кредитов почти 30 млн рублей. За счет снижения процентной ставки в бюджете на следующий год удастся высвободить более 50 млн рублей, на 2019 – 63 млн рублей. Это средства, которых нам так не хватает на дороги, школьные обеды и расселение аварийного жилого фонда.