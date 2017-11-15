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15.11.2017 14:00
В Ивановской области уже 10 дней не могут найти пропавшую 16-летнюю девушку
6 ноября она села на автобус Палех-Москва и исчезла – ФОТО, ПРИМЕТЫ
Продолжаются поиски 16-летней Анны Тельновой. 6 ноября 2017 года в 10:00 она уехала на автобусе Палех-Москва, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: сутулится при ходьбе.
БЫЛА ОДЕТА: темно-синяя куртка до колен, красно-розовая рубашка, черные брюки, черные ботинки.
С СОБОЙ: серый рюкзак.
Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪ15.11.2017 15:34А почему ищут в Ивановской области, если она уехала в Москву?
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- Яндарбиeв15.11.2017 15:45Тупая щель поехала на заработки. А в Ивановской области ищут не её, а мани которая она с собой притаранит...))
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- Ося Бендер15.11.2017 22:22Пусть ищут в московских спец.приемниках. Если по голове дубинкой от полицаев не получила,то может и найдётся.