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Новости

15.11.2017 14:00

В Ивановской области уже 10 дней не могут найти пропавшую 16-летнюю девушку

6 ноября она села на автобус Палех-Москва и исчезла – ФОТО, ПРИМЕТЫ


Продолжаются поиски 16-летней Анны Тельновой. 6 ноября 2017 года в 10:00 она уехала на автобусе Палех-Москва, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: сутулится при ходьбе.

БЫЛА ОДЕТА: темно-синяя куртка до колен, красно-розовая рубашка, черные брюки, черные ботинки.

С СОБОЙ: серый рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).



ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 15.11.2017 15:34
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										+1
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							А почему ищут в Ивановской области, если она уехала в Москву?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндарбиeв								
							
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  • 15.11.2017 15:45
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Тупая щель поехала на заработки. А в Ивановской области ищут не её, а мани которая она с собой притаранит...))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • 15.11.2017 22:22
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							Пусть ищут в московских спец.приемниках. Если по голове дубинкой от полицаев не получила,то может и найдётся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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