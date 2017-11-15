В Ивановской области уже 10 дней не могут найти пропавшую 16-летнюю девушку

6 ноября она села на автобус Палех-Москва и исчезла – ФОТО, ПРИМЕТЫ





Продолжаются поиски 16-летней Анны Тельновой. 6 ноября 2017 года в 10:00 она уехала на автобусе Палех-Москва, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: сутулится при ходьбе.

БЫЛА ОДЕТА: темно-синяя куртка до колен, красно-розовая рубашка, черные брюки, черные ботинки.

С СОБОЙ: серый рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщить информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).

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