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За кражу бутылки Jack Daniel’s и телевизора житель Фурманова получил 4,5 года тюрьмы
Приговор выносился с учетом рецидива
Житель Фурманова находился в гостях у своей знакомой. Когда хозяйка жилища уснула, мужчина украл у нее телевизор LG стоимостью 18 тысяч рублей.
Затем в магазине «Магнит» злоумышленник похитил бутылку виски Jack Daniel’s за 1000 рублей. Продавщица пыталась остановить вора, но он ударил ее по лицу так, что она упала. Однако далеко убежать с похищенным мужчине не удалось, полицейские задержали его неподалеку от магазина.
На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 4,5 годам колонии особого режима. Приговор выносился с учетом того, что злоумышленник действовал при наличии двух неснятых и непогашенных судимостей за преступления против собственности, за каждое из которых он отбывал наказание в виде реального лишения свободы, а также в период установленного ему административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Получила известность осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в оборонном министерстве, ставшим причиной отставки министра Анатолия Сердюкова.
8 мая 2015 года приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии во Владимирской области[1][2][3]. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года.
25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей[4]. Освобождена и покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день