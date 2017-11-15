За кражу бутылки Jack Daniel’s и телевизора житель Фурманова получил 4,5 года тюрьмы

Приговор выносился с учетом рецидива





Житель Фурманова находился в гостях у своей знакомой. Когда хозяйка жилища уснула, мужчина украл у нее телевизор LG стоимостью 18 тысяч рублей.

Затем в магазине «Магнит» злоумышленник похитил бутылку виски Jack Daniel’s за 1000 рублей. Продавщица пыталась остановить вора, но он ударил ее по лицу так, что она упала. Однако далеко убежать с похищенным мужчине не удалось, полицейские задержали его неподалеку от магазина.

На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 4,5 годам колонии особого режима. Приговор выносился с учетом того, что злоумышленник действовал при наличии двух неснятых и непогашенных судимостей за преступления против собственности, за каждое из которых он отбывал наказание в виде реального лишения свободы, а также в период установленного ему административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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