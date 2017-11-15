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Новости

15.11.2017 13:28

За кражу бутылки Jack Daniel’s и телевизора житель Фурманова получил 4,5 года тюрьмы

Приговор выносился с учетом рецидива


Житель Фурманова находился в гостях у своей знакомой. Когда хозяйка жилища уснула, мужчина украл у нее телевизор LG стоимостью 18 тысяч рублей.

Затем в магазине «Магнит» злоумышленник похитил бутылку виски Jack Daniel’s за 1000 рублей. Продавщица пыталась остановить вора, но он ударил ее по лицу так, что она упала. Однако далеко убежать с похищенным мужчине не удалось, полицейские задержали его неподалеку от магазина.

На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 4,5 годам колонии особого режима. Приговор выносился с учетом того, что злоумышленник действовал при наличии двух неснятых и непогашенных судимостей за преступления против собственности, за каждое из которых он отбывал наказание в виде реального лишения свободы, а также в период установленного ему административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: кража суд приговор
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 15.11.2017 14:44
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										+1
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							Я предпочитаю Johnny Walker Black. :) Хоть бы кто передачку принес. :) Палата шишнадцатая. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									green								
							
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  • 15.11.2017 15:06
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							украл - выпил - в тюрьму - романтика .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 15.11.2017 15:08
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										+1
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							Я в палате, а не в камере. :) Принес бы. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									tktyf.37@mail.ru								
							
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  • 15.11.2017 15:15
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										-1
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							Евге́ния Никола́евна Васи́льева (род. 20 февраля 1979 года, Ленинград) — российский управленец и предприниматель, бывший начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России. Занимала пост члена совета директоров ОАО «Оборонсервис».
    
Получила известность осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в оборонном министерстве, ставшим причиной отставки министра Анатолия Сердюкова.
    
8 мая 2015 года приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии во Владимирской области[1][2][3]. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года.
    
25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей[4]. Освобождена и покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 15.11.2017 15:19
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										+1
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							Закон одинаков для всех. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • 15.11.2017 19:28
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										+1
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							Водительнице , сбившего насмерть " пьяного мальчика "в Балашихе , дали три года .Скоро амнистия..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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