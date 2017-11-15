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Новости

15.11.2017 13:00

Педагог из Ивановской области стала лауреатом-победителем всероссийской интернет-акции

ФОТО


Подведены итоги Всероссийской интернет-акции «Творческие работы и методические разработки педагогов». В число лауреатов-победителей интернет-акции вошла педагог-психолог Центра развития ребенка «Детский сад №6» г. Шуя Анна Хохлова. Всего участниками акции стали почти 20 тысяч педагогов со всей страны.

Анна Хохлова награждена медалью выставки, удостоверением о награждении с указанием приказа о награждении, сертификатом активного участника мероприятия по развитию образования РФ, грамотой номинации «Творческие работы и методические разработки педагогов».



ключевые слова: педагогика методика интернет-акция
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