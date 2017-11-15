В Ивановской области полицейский на своем автомобиле врезался в рейсовый автобус

Водитель легковушки госпитализирован с тяжелейшими травмами, также пострадала пассажирка «ПАЗа» - ФОТО





Сегодня около 08.40 на 63-м километре автодороги Ковров - Шуя – Кинешма у деревни Затхлино Шуйского района сотрудник савинского отделения полиции на личном автомобиле «Опель-Астра» ехал из Шуи в поселок Савино. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу рейсовым автобусом «ПАЗ».

«В результате ДТП водитель иномарки с открытой черепно-мозговой травмой, повреждением внутренних органов госпитализирован в травматологическое отделение Шуйской. Также пострадал пассажир автобуса - девушка 1998 года рождения, которая с ушибами доставлена в травматологическое отделение ЦРБ», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства аварии. У водителей взята кровь на исследование.

По факту дорожного происшествия с участием сотрудника полиции руководством регионального УМВД назначена служебная проверка.



Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



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