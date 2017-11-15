Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

15.11.2017 12:33

В Ивановской области полицейский на своем автомобиле врезался в рейсовый автобус

Водитель легковушки госпитализирован с тяжелейшими травмами, также пострадала пассажирка «ПАЗа» - ФОТО


Сегодня около 08.40 на 63-м километре автодороги Ковров - Шуя – Кинешма у деревни Затхлино Шуйского района сотрудник савинского отделения полиции на личном автомобиле «Опель-Астра» ехал из Шуи в поселок Савино. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу рейсовым автобусом «ПАЗ».

«В результате ДТП водитель иномарки с открытой черепно-мозговой травмой, повреждением внутренних органов госпитализирован в травматологическое отделение Шуйской. Также пострадал пассажир автобуса - девушка 1998 года рождения, которая с ушибами доставлена в травматологическое отделение ЦРБ», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства аварии. У водителей взята кровь на исследование.

По факту дорожного происшествия с участием сотрудника полиции руководством регионального УМВД назначена служебная проверка.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП легковушка автобус полиция
  • оцените новость:
  • (1)
  • 5974
  • 5







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									tktyf.37@mail.ru								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на втором фото очевидно, что Пазик задним левым колесом режет ледяную пленку на дорожном покрытии 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да и на 1-ом и 3-ем асфальт блестит очень характерно. Закрутило на льду, похоже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									кьюриосити								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они в разные места доставлены с травмами? Может автор прочитает свое сочинение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот обязательно потом нам огласите результаты исследования его крови!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Боюсь, что уже не полицейский врезался в пазик. Полицейским он был вчера.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •