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В Ивановской области полицейский на своем автомобиле врезался в рейсовый автобус
Водитель легковушки госпитализирован с тяжелейшими травмами, также пострадала пассажирка «ПАЗа» - ФОТО
Сегодня около 08.40 на 63-м километре автодороги Ковров - Шуя – Кинешма у деревни Затхлино Шуйского района сотрудник савинского отделения полиции на личном автомобиле «Опель-Астра» ехал из Шуи в поселок Савино. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу рейсовым автобусом «ПАЗ».
«В результате ДТП водитель иномарки с открытой черепно-мозговой травмой, повреждением внутренних органов госпитализирован в травматологическое отделение Шуйской. Также пострадал пассажир автобуса - девушка 1998 года рождения, которая с ушибами доставлена в травматологическое отделение ЦРБ», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства аварии. У водителей взята кровь на исследование.
По факту дорожного происшествия с участием сотрудника полиции руководством регионального УМВД назначена служебная проверка.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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Комментарии (5)
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- tktyf.37@mail.ru15.11.2017 15:19на втором фото очевидно, что Пазик задним левым колесом режет ледяную пленку на дорожном покрытии
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- Вахтанг Камикадзе15.11.2017 23:09Да и на 1-ом и 3-ем асфальт блестит очень характерно. Закрутило на льду, похоже.
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- кьюриосити15.11.2017 18:07Они в разные места доставлены с травмами? Может автор прочитает свое сочинение?
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- Тутошний Я15.11.2017 18:53Вот обязательно потом нам огласите результаты исследования его крови!!
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- Николай Петренок16.11.2017 13:22Боюсь, что уже не полицейский врезался в пазик. Полицейским он был вчера.