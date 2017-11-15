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Новости

15.11.2017 12:20

Ивановка стала победительницей этапа Кубка России по конькобежному спорту

ФОТО


13-14 ноября в Челябинске на ледовой арене «Уральская молния» прошел II этап Кубка России по конькобежному спорту.

Воспитанница ивановской спортшколы школы олимпийского резерва № 8 «Спартак» Анна Опытова в составе сборной Московской области завоевала золото в командном спринте. Ивановская спортсменка опередила призеров чемпионата страны и престижных международных стартов. Свою первую золотую медаль ивановка завоевала в упорной борьбе. Подмосковная команда всего на пять сотых секунды оказалась быстрее ближайших преследовательниц из Краснодарского края.

Следующий этап Кубка России пройдет 29 и 30 ноября, на нем состоится отбор участников на Чемпионат России.

Еще одна воспитанница ивановского конькобежного спорта Елена Сохрякова впервые в составе национальной команды вышла на старт этапа Кубка Мира. Соревнования прошли в Херенвеене (Нидерланды)

К сожалению, наша спортсменка финишировала за пределами призовой тройки. Но ее тренеры возлагают большие надежды на этот сезон. Ожидается, что уже на следующем этапе Кубка Мира, который пройдет в норвежском Ставангере с 17 по 19 ноября, Сохрякова побежит одну из своих «коронных» дистанций – 3 или 5 километров.



ключевые слова: конькобежный спорт Кубок России
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									Knopa82								
							
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  • 15.11.2017 17:16
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							Молодец!!! так держать!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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