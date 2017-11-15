В Иваново для продажи прибыла партия чилийских киви с личинками вредителя

Зараженные плоды сняты с реализации и будут уничтожены





В ноябре в Иваново для реализации в торговых сетях была доставлена партия плодов киви общим весом 60 кг. При ее исследовании специалисты Россельхознадзора выявили вредный организм – тутовую щитовку. Данный вредитель включен Минсельхозом РФ в перечень карантинных объектов

Зараженная партия снята с реализации и будет уничтожена.

Для справки:

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) – карантинный объект, отсутствующий на территории Российской Федерации. Родина вида – Юго-Восточная Азия. Встречается на всём протяжении европейского побережья Средиземного моря, в Германии, Англии, Венгрии, Швейцарии, Болгарии, Египте, Турции, Израиле, Сирии, Иране, Абхазии, Аджарии.

Личинки сосут сок кормовых растений, вызывая тем самым их ослабление и усыхание. В результате плоды отстают в росте от стандартного размера, их товарная ценность и урожайность снижается.

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