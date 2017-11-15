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Новости

15.11.2017 12:13

В Иваново для продажи прибыла партия чилийских киви с личинками вредителя

Зараженные плоды сняты с реализации и будут уничтожены


В ноябре в Иваново для реализации в торговых сетях была доставлена партия плодов киви общим весом 60 кг. При ее исследовании специалисты Россельхознадзора выявили вредный организм – тутовую щитовку. Данный вредитель включен Минсельхозом РФ в перечень карантинных объектов

Зараженная партия снята с реализации и будет уничтожена.

Для справки:

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) – карантинный объект, отсутствующий на территории Российской Федерации. Родина вида – Юго-Восточная Азия. Встречается на всём протяжении европейского побережья Средиземного моря, в Германии, Англии, Венгрии, Швейцарии, Болгарии, Египте, Турции, Израиле, Сирии, Иране, Абхазии, Аджарии.

Личинки сосут сок кормовых растений, вызывая тем самым их ослабление и усыхание. В результате плоды отстают в росте от стандартного размера, их товарная ценность и урожайность снижается.



ключевые слова: киви заражение вредитель Россельхознадзор
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
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  • 15.11.2017 20:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Была в Венгрии и Германии - никакие щитовки не могут помешать развитию там сельского хозяйства и культивированию "кормовых растений".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
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  • 15.11.2017 22:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Прям как в анекдоте: ... все пожрал проклятый долгоносик, давайте в этом году засеем 20 га киви, и пущай он подавится...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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