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В Иваново для продажи прибыла партия чилийских киви с личинками вредителя
Зараженные плоды сняты с реализации и будут уничтожены
В ноябре в Иваново для реализации в торговых сетях была доставлена партия плодов киви общим весом 60 кг. При ее исследовании специалисты Россельхознадзора выявили вредный организм – тутовую щитовку. Данный вредитель включен Минсельхозом РФ в перечень карантинных объектов
Зараженная партия снята с реализации и будет уничтожена.
Для справки:
Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) – карантинный объект, отсутствующий на территории Российской Федерации. Родина вида – Юго-Восточная Азия. Встречается на всём протяжении европейского побережья Средиземного моря, в Германии, Англии, Венгрии, Швейцарии, Болгарии, Египте, Турции, Израиле, Сирии, Иране, Абхазии, Аджарии.
Личинки сосут сок кормовых растений, вызывая тем самым их ослабление и усыхание. В результате плоды отстают в росте от стандартного размера, их товарная ценность и урожайность снижается.
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Комментарии (2)
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- Виктория Ким15.11.2017 20:03Была в Венгрии и Германии - никакие щитовки не могут помешать развитию там сельского хозяйства и культивированию "кормовых растений".
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- IvZ15.11.2017 22:14Прям как в анекдоте: ... все пожрал проклятый долгоносик, давайте в этом году засеем 20 га киви, и пущай он подавится...