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Новости
15.11.2017 11:45
В Шуе начнется реализация проекта более чем на 1 миллиард рублей
Проект поддержал Фонд развития промышленности
Как сообщает "Коммерсант" экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем в 500 млн руб. компании Yadro (ООО «КНС Групп») на запуск серийного производства сервера Vesnin.
Запуск серийного производства планируется на первый квартал 2018 года в городе Шуя Ивановской области.
Продажи начнутся в 2019 году.
Серверы не имеют прямых аналогов на российском рынке и предназначены для ускоренной обработки больших объемов данных.
Заем одобрен под 5% годовых до 2021 года по программе «Проекты развития», в рамках которой «льготное заемное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение».
Общая стоимость проекта составит 1,1 млрд руб.
Компания Yadro создана в 2014 году. Она производит серверы, системы хранения данных, программное обеспечение и специализированные вычислительные комплексы. Yadro входит в состав ООО «КНС Групп», 85% которой принадлежит НКК и 15% — президенту корпорации Александру Калинину.
Запуск серийного производства планируется на первый квартал 2018 года в городе Шуя Ивановской области.
Продажи начнутся в 2019 году.
Серверы не имеют прямых аналогов на российском рынке и предназначены для ускоренной обработки больших объемов данных.
Заем одобрен под 5% годовых до 2021 года по программе «Проекты развития», в рамках которой «льготное заемное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение».
Общая стоимость проекта составит 1,1 млрд руб.
Компания Yadro создана в 2014 году. Она производит серверы, системы хранения данных, программное обеспечение и специализированные вычислительные комплексы. Yadro входит в состав ООО «КНС Групп», 85% которой принадлежит НКК и 15% — президенту корпорации Александру Калинину.
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