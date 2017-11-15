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Новости

15.11.2017 11:45

В Шуе начнется реализация проекта более чем на 1 миллиард рублей

Проект поддержал Фонд развития промышленности

Как сообщает "Коммерсант" экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем в 500 млн руб. компании Yadro (ООО «КНС Групп») на запуск серийного производства сервера Vesnin. 
Запуск серийного производства планируется на первый квартал 2018 года в городе Шуя Ивановской области.
Продажи начнутся в 2019 году.
Серверы не имеют прямых аналогов на российском рынке и предназначены для ускоренной обработки больших объемов данных.

Заем одобрен под 5% годовых до 2021 года по программе «Проекты развития», в рамках которой «льготное заемное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение».
Общая стоимость проекта составит 1,1 млрд руб. 

Компания Yadro создана в 2014 году. Она производит серверы, системы хранения данных, программное обеспечение и специализированные вычислительные комплексы. Yadro входит в состав ООО «КНС Групп», 85% которой принадлежит НКК и 15% — президенту корпорации Александру Калинину.



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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 15.11.2017 13:19
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										+1
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							Вот это делянка!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									new								
							
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  • 15.11.2017 13:21
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										-1
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							Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем в 500 млн руб. компании Yadro (ООО «КНС Групп») на запуск серийного производства сервера Vesnin, сообщили “Ъ” в фонде. Общая стоимость проекта составит 1,1 млрд руб. Заем одобрен под 5% годовых по программе «Проекты развития», в рамках которой «льготное заемное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение», указано на сайте ФРП.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									iuuurrr								
							
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  • 15.11.2017 13:56
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										0
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							Дааааааа помурлыкать есть над чем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Петренок								
							
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  • 15.11.2017 15:03
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										+1
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							Это же фантастика! Заказываешь в Китае комплектующие, открываешь сарайчик в каком нибудь Зажопинске и шлепаешь натурально отечественные серверы! Правительство в умилении, народ в экстазе, ты - на Канарах (если со всеми делишься)! А ФАС подтверждает - Российское все! Продукт правда на выходе обычно кривоват или, бывает, просто говно. НО таковы реалии импортозамещения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 15.11.2017 18:14
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										0
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							А если "откатить" депутатам Госдуры, то они обеспечат постоянный спрос на дата-серваки, увеличив обязательный срок хранения телефонных переговоров или эл.писем дарагих рассеян.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 15.11.2017 18:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Универсальная формула Путинизма:
    

    
Профит=Бюджет/Общественная Польза								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • 15.11.2017 21:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Чтобы научиться делать хорошее, надо начать это делать. Если и дальше говорить, что наше - говно, и продолжать использовать всё импортное, ничего не изменится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 16.11.2017 06:22
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    • 
										0
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							Не получится. :) Судя по информации - для каких применений и чей конкурент (IBM с его AUX), это клон покойного Sun Microsystems, который сейчас Oracle и Fujitsu продолжают. :) По франшизе. :) Там у Oracle решений всяких-разных хренова тыща, собирается всё под конкретную задачу. :) Железо тоже под конкретную задачу, младшие модели на Intei Xeon, старшие уже на SPARC фирменном. :) Тут самое интересное - железо они сами клепать будут или готовое у Фуджиков закупать? :) По цене вроде на собственное производство похоже. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ворошиловский стрелок								
							
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  • 15.11.2017 20:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Да Вы-батенька Путина не недолюбливаете!?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 15.11.2017 20:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да надоел он со своей неизменной повесткой дня: распил-откат-мочитьвсортире...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Комментатор								
							
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  • 16.11.2017 08:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А у меня арифметический вопрос: если проект стоит 1,2 млрд., дают на него кредит 0,5 млрд., а откуда возьмутся ещё 600 млн.? Или они есть у этих серверопроизводителей? Если есть, то на кой им сдался весь дальнейший геморрой с кредитом и реализацией проекта? Да таких денег и внукам хватит. А если нет, то где они собираются их брать? Ну, не купишь ты за полмиллиарда то, что стоит миллиард. Так что похоже на очередной профук денег...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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