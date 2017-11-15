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Новости

15.11.2017 11:43

В Ивановской области семейную парочку поймали на краже противоугонов с ж/д путей

Похищенное злоумышленники собирались сдать в пункт приема лома черного металла


В Шуе вынесен приговор суда двум местным жителям 43 и 36 лет, признанным виновными в попытке кражи с железнодорожных путей.

Преступление было совершено в июне 2017 года. Подсудимый, находясь на 5-м ж/д пути в 360 метрах о здания железнодорожного вокзала станции Шуя, сбил молотком железнодорожные противоугоны. Через некоторое время к нему присоединилась его сожительница, которая помогла сложить сбитые противоугоны в мешок. В этот самый момент злоумышленников задержали сотрудники полиции. Как пояснили задержанные, железнодорожные противоугоны они намеревались сдать в пункт приема чермета.

В итоге суд приговорил мужчину к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима, женщину – к обязательным работам на срок 1 год с удержанием в доход государства 15% от заработной платы осуждённой.



ключевые слова: железная дорога противоугон кража суд приговор
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Витек37								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 12:27
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							Да здравствует наш суд,самый гуманный суд! За мешок чермета 1 год 9 месяцев строгого режима,а вот если бы это было пару тройку миллионов то максимум условно так на пару лет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									волшебник								
							
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  • 15.11.2017 15:51
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							Витек37, чермет чермету рознь. За такой чермет можно и посидеть. А подумай своей головой, если бы произошла авария с чел.жертвами? Так же бы вопил про гуманный суд? Р.$. что такое противоугоны я знаю. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									umnikov.ru								
							
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  • 15.11.2017 21:36
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							Так он про это и говорит. Спер бы миллиард, погибла бы 1000 - и получил бы условно.
    
А если бы с красным шариком вышел, на котором знак восклицательный - ваще расстреляли бы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									волшебник								
							
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  • 15.11.2017 15:51
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							Витек37, чермет чермету рознь. За такой чермет можно и посидеть. А подумай своей головой, если бы произошла авария с чел.жертвами? Так же бы вопил про гуманный суд? Р.$. что такое противоугоны я знаю. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Череп								
							
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  • 15.11.2017 16:33
    • 
														
    
								
      
									
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							Дали строгого режима, значит неоднократно судимый.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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