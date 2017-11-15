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В Ивановской области семейную парочку поймали на краже противоугонов с ж/д путей
Похищенное злоумышленники собирались сдать в пункт приема лома черного металла
В Шуе вынесен приговор суда двум местным жителям 43 и 36 лет, признанным виновными в попытке кражи с железнодорожных путей.
Преступление было совершено в июне 2017 года. Подсудимый, находясь на 5-м ж/д пути в 360 метрах о здания железнодорожного вокзала станции Шуя, сбил молотком железнодорожные противоугоны. Через некоторое время к нему присоединилась его сожительница, которая помогла сложить сбитые противоугоны в мешок. В этот самый момент злоумышленников задержали сотрудники полиции. Как пояснили задержанные, железнодорожные противоугоны они намеревались сдать в пункт приема чермета.
В итоге суд приговорил мужчину к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима, женщину – к обязательным работам на срок 1 год с удержанием в доход государства 15% от заработной платы осуждённой.
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А если бы с красным шариком вышел, на котором знак восклицательный - ваще расстреляли бы.