В Ивановской области семейную парочку поймали на краже противоугонов с ж/д путей

Похищенное злоумышленники собирались сдать в пункт приема лома черного металла





В Шуе вынесен приговор суда двум местным жителям 43 и 36 лет, признанным виновными в попытке кражи с железнодорожных путей.

Преступление было совершено в июне 2017 года. Подсудимый, находясь на 5-м ж/д пути в 360 метрах о здания железнодорожного вокзала станции Шуя, сбил молотком железнодорожные противоугоны. Через некоторое время к нему присоединилась его сожительница, которая помогла сложить сбитые противоугоны в мешок. В этот самый момент злоумышленников задержали сотрудники полиции. Как пояснили задержанные, железнодорожные противоугоны они намеревались сдать в пункт приема чермета.

В итоге суд приговорил мужчину к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима, женщину – к обязательным работам на срок 1 год с удержанием в доход государства 15% от заработной платы осуждённой.

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