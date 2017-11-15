В Ивановской области "налог на модернизацию" вводить не будут



Налог на движимое имущество, который бизнес называет «налогом на модернизацию», может быть введен вновь с 2018 года - поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Голосование пройдет сегодня.

Сейчас компании такой налог не платят, льгота по нему введена еще в конце 2012 г. и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013г. В прошлом году правительство делегировало субъектам Федерации право сохранить льготу или отменить ее с 2018 г.

В соответствии с новыми правительственными поправками в тех регионах, где не будет принято решение о сохранении льготы, компаниям придется платить налог в размере до 1,1% (максимальный размер ставки налога по кодексу — 2,2%), следует из законопроекта ко второму чтению.



Кроме Ивановской области решение сохранить льготу на сегодня приняли Московская и Липецкая области.

В комментарии для газеты Ведомости врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что в регионе будет сохранена льгота по налогу на движимое имущество:





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