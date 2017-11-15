Новости
15.11.2017 10:54
В Ивановской области "налог на модернизацию" вводить не будут
В комментарии для газеты Ведомости врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что в регионе будет сохранена льгота по налогу на движимое имущество:
- У нас многие предприятия промышленности реализуют программы модернизации, было бы безответственно менять правила игры. Бизнесу нужна предсказуемость, а мы бьемся за каждого инвестора, нефти и газа у нас нет.
Налог на движимое имущество, который бизнес называет «налогом на модернизацию», может быть введен вновь с 2018 года - поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Голосование пройдет сегодня.
Сейчас компании такой налог не платят, льгота по нему введена еще в конце 2012 г. и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013г. В прошлом году правительство делегировало субъектам Федерации право сохранить льготу или отменить ее с 2018 г.
В соответствии с новыми правительственными поправками в тех регионах, где не будет принято решение о сохранении льготы, компаниям придется платить налог в размере до 1,1% (максимальный размер ставки налога по кодексу — 2,2%), следует из законопроекта ко второму чтению.
Кроме Ивановской области решение сохранить льготу на сегодня приняли Московская и Липецкая области.
- оцените новость:
-
(1)
- 930
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации