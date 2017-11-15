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Новости

15.11.2017 10:56

В Иванове неизвестные спалили гараж с автомобилем внутри

Площадь пожара составила 15 квадратных метров


Пожар произошел сегодня ночью, около 00.20, на улице Демьяна Бедного областного центра. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, горел гараж и находящийся внутри автомобиль. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области.

По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.



ключевые слова: пожар поджог гараж автомобиль
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