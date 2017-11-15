Задержать подозреваемого в серии разбойных нападений помогли интернет-пользователи

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В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы кредитных организаций. Помощь правоохранителям в установлении местонахождения злоумышленника оказали бдительные граждане. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Иванове было зарегистрировано несколько нападений на офисы микрофинансовых кредитных организаций. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирал из касс деньги, после чего скрывался.

По всем фактам разбойных нападений были возбуждены уголовные дела. Изъятые полицией записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие все обстоятельства произошедшего, были размещены в соцсетях и в интернет-СМИ. И вскоре фигуранта узнали. Его личность была установлена. Им оказался 32-летний местный житель. Подозреваемого в 4 разбойных нападений задержали по месту жительства. Дома у него нашли пневматический пистолет. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Оперативное видео: пресс-служба УМВД России по Ивановской области



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