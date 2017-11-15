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Новости

15.11.2017 10:25

В Фурманове при пожаре в частном доме погиб мужчина

Его личность устанавливается - ФОТО


Трагедия произошла сегодня ночью, около 00.25, на улице Ленинской в Фурманове. Загорелся жилой частный дом на площади 30 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ивановской области, во время пожара погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: пожар гибель
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