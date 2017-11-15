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15.11.2017 10:25
В Фурманове при пожаре в частном доме погиб мужчина
Его личность устанавливается - ФОТО
Трагедия произошла сегодня ночью, около 00.25, на улице Ленинской в Фурманове. Загорелся жилой частный дом на площади 30 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ивановской области, во время пожара погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.
Фото: ГУ МЧС
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