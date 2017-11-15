Город Иваново получил свидетельство нацпроекта «Золотое кольцо России»

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14 ноября в Императорском зале Большого театра в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Золотого кольца России. В мероприятии приняли участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, представители Совета Федерации и Государственной Думы, руководство Российского союза туристической индустрии, заместители губернаторов и руководители органов исполнительной власти в сфере туризма и культуры субъектов РФ, руководители городов «Золотого кольца России», представители туриндустрии.

На собрании Владимир Мединский вручил памятные свидетельства представителям городов, участвующих в национальном туристском проекте «Золотое кольцо», в том числе Иванова. Министр также отметил, что ведомство готовит комплекс мероприятий, которое превратит объекты туристического маршрута в аналог списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, на собрании было объявлено о создании Совета по стандартизации культурно-познавательного маршрута «Золотое кольцо России», в который войдут главы администраций городов, а также специалисты в области культуры и искусства.

Напомним, что туристический маршрут «Золотое кольцо России» проходит по восьми городам ЦФО - Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Автором термина в декабре 1967 года стал журналист Юрий Бычков, который опубликовал серию очерков о старинных русских городах. С начали года по «Золотому кольцу» уже путешествовали более 5 млн туристов.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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