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Новости

15.11.2017 10:15

Город Иваново получил свидетельство нацпроекта «Золотое кольцо России»

ФОТО


14 ноября в Императорском зале Большого театра в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Золотого кольца России. В мероприятии приняли участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, представители Совета Федерации и Государственной Думы, руководство Российского союза туристической индустрии, заместители губернаторов и руководители органов исполнительной власти в сфере туризма и культуры субъектов РФ, руководители городов «Золотого кольца России», представители туриндустрии.

На собрании Владимир Мединский вручил памятные свидетельства представителям городов, участвующих в национальном туристском проекте «Золотое кольцо», в том числе Иванова. Министр также отметил, что ведомство готовит комплекс мероприятий, которое превратит объекты туристического маршрута в аналог списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, на собрании было объявлено о создании Совета по стандартизации культурно-познавательного маршрута «Золотое кольцо России», в который войдут главы администраций городов, а также специалисты в области культуры и искусства.

Напомним, что туристический маршрут «Золотое кольцо России» проходит по восьми городам ЦФО - Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Автором термина в декабре 1967 года стал журналист Юрий Бычков, который опубликовал серию очерков о старинных русских городах. С начали года по «Золотому кольцу» уже путешествовали более 5 млн туристов.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: туризм проект Золотое кольцо России
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 10:25
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Ну, теперь то, с таким то свидетельством, к нам народ повалит. Заживем! Факт!
    

    
ЗЫ: барсюки, ну что же вы корректора то не наймете уже?...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 15.11.2017 10:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ага,приедут сядут в наш общественный транспорт и сразу уедут.Мерзость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 15.11.2017 11:04
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										+1
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							Кажется, я понял куда направлены основные усилия нашей администрации в области непотребного содержания города: если Ярик - столица Золотого Кольца, то еще немного усилий младомэра с командою и Иваново заслуженно сможет именоваться его антистолицей))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Y_шлый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 11:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Люди, очнитесь. Что какие злые? Любая похвала города на высоком уровне - как кость в горле. Проблемы есть и в Ярославле, причем не хилые: ямы, дороги, транспорт. Но блин ярославцы своим городом гордятся. А вам бы все обгадить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 12:20
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Похвала приятна, когда заслужена. А так что туристу смотреть конкретно в городе? Три с половиной достопримечательности и за, извините, трусами и кпб на текстильный рынок? Успенская церковь сгорела, полиция спалила дом-пулю, все интересные старинные купеческие  дома загажены рекламой и постепенно рассыпаются, фонтан на Пушкина: половина дюз не работает, как и подсветка. Туристам будем показывать яйцо Пушкина и погоним их сидеть на новых лавочках маршрута? У города нет самого главного - его лица.
    
PS В Ярославле, Владимире, Костроме туристу намного интереснее и комфортнее, чем у нас. Город Мышкин - достопримечательности высосаны из пальца, но круто там и колоритно.  Марку у нас держит только Плёс, но, блин, дорогой уж больно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Г_рамотный								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Между прочим "Золотое кольцо" как бренд пользуется успехом. в настоящее время  попасть в число городов маршрута равносильно пролезть верблюду сквозь игольное ушко. такие жесткие требования и правила . Так что здорово что город получил такое звание. Так держать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Бывал летом в Муроме, Владимире, Ярославле: от туристов не протолкнуться, китайцев тьма и маленькая тележка. У нас тишь да гладь. За что, спрашивается, награда? Я так полагаю, это авансом, надо работать над городом!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Knopa82								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:14
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							А вот меня интересует такой вопрос:"Вы прежде чем коментить вообще текст читаете? Вы про награду где вычитали?" Такое впечатление - лишь бы свои 5 копеек вставить!!!! Лично я горжусь и городом и людьми, которые в нем живут, а Вам если что не так... так никто и не держит!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 15.11.2017 22:40
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							"На собрании Владимир Мединский вручил памятные свидетельства представителям городов, участвующих в национальном туристском проекте «Золотое кольцо», в том числе Иванова."
    
Свидетельство не = награда? Чё тогда так торжественно и пафосно вручать и не абы где, а в Императорском зале Большого театра в Москве? Мединского опять же беспокоить? Задолбали уже лжепатриотики с выпученными глазенками и воплями: "Не нравится - вали в свою Америку, Европу, Южную Корею,..." Есть что по делу заявить (за что гордость распирает) или просто гордишься духовными скрепами?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чё у нас смотреть-то)))рекламные вывески которые заполонили весь город,облезлые фасады домов,грязные не чищенные улицы,а наверное новые селфи проекты,вот точно))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто инженер								
							
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  • 15.11.2017 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							а мой комментарий удалили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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