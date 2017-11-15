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15.11.2017 10:01
В Ивановской области мотоциклист сбил двух девочек и скрылся с места ДТП
Пострадавших доставили в больницу
ДТП случилось 14 ноября около 16.45 на улице Советской в селе Новые Горки Лежневского района. Мотоциклист сбил двух 14-летних девочек, которые шли по обочине дороги в попутном направлении.
К счастью, подростки отделались лишь ссадинами ног. Пострадавших доставили в Лежневскую ЦРБ.
Мотоциклист с места ДТП скрылся, но позже был найден и задержан. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 43-летний мужчина, не имеющий права управления мотоциклом. На него составлен ряд административных материалов.
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