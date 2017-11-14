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Новости

14.11.2017 22:58

У ивановца при обыске нашли 900 патронов к нарезному оружию

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов группой лиц


В отношении 18-летнего ивановца было возбуждено уголовное дело по факту совершения действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды и унижение человеческого достоинства. Во время обыска в квартире родственника подозреваемого следователи совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили более 900 патронов к нескольким видам нарезного стрелкового оружия. Теперь возбуждено второе уголовное дело – о незаконном приобретении и хранении боеприпасов группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: экстремизм оружие уголовное дело
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