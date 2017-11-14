ПОСЛУШАЙТЕ! Иваново в очередной раз ославилось своим антигероем

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Вопиющий случай произошел в этот понедельник в Иванове. На офис «Колыбели» напал молодой мужчина. Разбил кулаком две витрины, пролез по осколкам внутрь и начал дебоширить (подробности нападения и погрома можно узнать здесь).

Куда катимся! Нападения происходят уже на организации, которые, казалось бы, просто помогают женщинам. Не вставляют палки в колеса чиновникам, не ищут «черных лесорубов», не играют в политические игры, а просто спасают тех, кому некуда идти.

Паноптикум какой-то, который в очередной раз случился в нашем городе и который в очередной раз ославил Иваново. Увы, но те, кто это совершает, бросают тень на всех жителей областного центра.

Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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