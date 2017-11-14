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14.11.2017 21:31

ПОСЛУШАЙТЕ! Иваново в очередной раз ославилось своим антигероем

ВИДЕО


Вопиющий случай произошел в этот понедельник в Иванове. На офис «Колыбели» напал молодой мужчина. Разбил кулаком две витрины, пролез по осколкам внутрь и начал дебоширить (подробности нападения и погрома можно узнать здесь).

Куда катимся! Нападения происходят уже на организации, которые, казалось бы, просто помогают женщинам. Не вставляют палки в колеса чиновникам, не ищут «черных лесорубов», не играют в политические игры, а просто спасают тех, кому некуда идти.

Паноптикум какой-то, который в очередной раз случился в нашем городе и который в очередной раз ославил Иваново. Увы, но те, кто это совершает, бросают тень на всех жителей областного центра.

Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (20)

	


	

	

		
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  • 
								
									Александр Конаныхин								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 22:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да идите лесом со своими Нипотами!!! Сначала шалавы трахаются с кем попало, а потом их от этих "с кем попало " еще и спасать надо???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									tms1972@mail.ru								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Экий ты убогий, Александр!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во-во, в точку,Александр Конаныхин...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я не Я								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 00:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В свои 25 выглядит на 35, хр3ново короче выглядишь, Нипот. Да и выпуск ни о чём.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									cx_334								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 01:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! В столицу вошла армия. Военные дали 24 часа президенту, правившему много лет, чтобы он покинул свою резиденцию.
    

    
А, стоп, это в Зимбабве...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 02:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЛЮДИ!!!!!!!! Что происходит? Ну почему мои комменты на эту тему не проходят модерацию!!!!!!  Никаких слов нет! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета Громова								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 07:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы бы видели, кто там в этой "Колыбели" работает. Убогие дамы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вета Громова! Кто дал Вам право унизительным и оскорбительным образом отзываться о работниках организации, оказывающих помощь попавшим в тяжелую жизненную ситуацию женщинам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 12:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И с причинами попадания в тяжёлую жизненную ситуацию разобрались? Каждое ЧП имеет фамилию, имя и отчество. Кто из госслужащих и из каких госорганов не выполнил возложенные на него законом обязанности? Заявление в правоохранительные органы есть? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 12:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего разбираться? Каждое ЧП это тупая щель с любым ФИО. Одни щели чего-то делают другим. Заявление то есть, только что толку...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 13:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нда, ну если всё так грустно, то почему же гражданки до сих пор дееспособные и при должности? :) Что закон говорит на этот счёт? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А у вас всё на дееспособности завязано? Поясните... хотя не стоит, вы же в. камикадзе... А что касается каких=то там "законов" (хотя тоже не понять), то вы преувеличиваете их роль в рашке-матке... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего вы его слушаете? :) Он же шизофреник с 35-летним стажем. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понятно, тоже, что и всегда - "Дуракам закон не писан". :) Понятие "Дееспособности" в ГК РФ посмотрите. :) Если читать умеете. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну записано и что? :) У нас много чего где записано. :) Дальше что? :) А закон давно уже умным не писан в этой стране, пора бы осознать, клонёнок, отсталый. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А, ну т.е., ответственность, законом предусмотренную, мы нести не в состоянии? :) Ай-яй-яй, вот бездельники-психиатры, опять у них тяжелобольной здоровым числится. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 15:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клонёнок, кто как заплатил, тот так и числится как ему надо. :) Ты детсад что-ли еще не окончил? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 15.11.2017 15:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Понятно -"Скупой платит дважды, тупой трижды, лох плати всегда". :) "С деньгами-то и дурак сможет. Ты без денег попробуй." - как говаривал в 90-е мой тогдашний начальник. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 15.11.2017 15:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и как, попробывл? :) Вот в дурке с разодраным пердаком чеченами и лежишь, лох и без денег. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 15.11.2017 15:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ну уж свои-то болячки зачем мне приписывать? :) У меня своих достаточно. :) Опекун тебя к соответствующему врачу отвести должен, пердак-то залатать, ежели ты сам не в состоянии этого сделать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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