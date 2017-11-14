Два комитета облдумы провели тематический день

Обсуждались вопросы формирования комфортной городской среды, развития ТОС и изменения законодательства





Вопросы формирования комфортной городской среды, развития территориального общественного самоуправления, а также изменения регионального и федерального законодательства обсуждались на тематическом дне комитета по государственному строительству и законности и комитета по местному самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского общества. В мероприятии, прошедшем сегодня, 14 ноября, приняли участие глава Ивановского района Сергей Низов, журналисты областных и районных СМИ.

Председатель комитета областной думы по МСУ и взаимодействию с институтами гражданского общества Дмитрий Дмитриев рассказал журналистам об актуальных проблемах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в контексте применения законодательства об административных правонарушениях. Депутат сообщил, что в настоящее время сложилась устойчивая судебная практика, суть которой состоит в запрете субъектам Российской Федерации устанавливать своими законами административную ответственность за нарушение норм, регламентирующих благоустройство муниципальных образований. «Вопрос исполнения правил благоустройства на территории муниципальных образований действительно нуждается в доработке. Однако он может быть урегулирован только на федеральном уровне. Сейчас наша задача – сформировать свои предложения и направить их в Государственную Думу», – подчеркнул Дмитрий Дмитриев.

Свою позицию по данной проблеме также озвучил глава Ивановского района Сергей Низов. «Мы просим законодателя вернуть нам право составлять административные протоколы при факте совершения нарушения», – отметил он.

О работе комитета по государственному строительству и законности присутствующим рассказал Борис Чудецкий. В частности, парламентарий прокомментировал исполнение регионального законодательства в части ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Председатель комиссии областной думы по развитию территориального общественного самоуправления Николай Корчагин сообщил журналистам о преимуществах объединений граждан в ТОСы. «Они являются связующим звеном между населением и местными администрациями, помогают оперативно и эффективно решать вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройства», – резюмировал депутат.

Ирина Виноградова, возглавляющая общественный совет проекта партии «Единая Россия» «Городская среда», пояснила журналистам нюансы реализации работ по благоустройству. «Подход к программе во всех муниципалитетах разный. В основном все пошли по простому пути, сформировав минимальный перечень работ по асфальтированию придомовых территорий, установке освещения, скамеек, урн. Мы столкнулись с тем, что население не всегда было достаточно информировано и готово к участию в проекте. Однако там, где жители организованы в территориальные общественные самоуправления, работа полностью отлажена. Граждане сами быстро и слажено определили объем и очередность работ, сейчас контролируют их исполнение», – рассказала Ирина Виноградова.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы

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