В шуйской мэрии увидели политическую основу в скандале с посланием потомкам

Комментарий главы города Сергея Рощина





Сегодня днем на нашем сайте был опубликован материал под заголовком «Скандал с капсулой времени в Ивановской области». Речь в нем шла о заложенном 7 ноября 2017 года в стелу Мемориала Славы «Вечный Огонь» послании потомкам. Как выяснили шуйские журналисты, этот текст оказался на 87% списанным из интернета - из опубликованных в сети посланий потомкам в других регионах страны (подробности – здесь).

Вечером из шуйской администрации нам пришел комментарий по этой информации. Глава Шуи Сергей Рощин поясняет, что в Положении о конкурсе «Послание потомкам», в котором победила ученица 9 класса школы №7 Варвара Кузьмина, не значилось ограничений по использованию интернета для подготовки текста.

«В состав экспертной комиссии, которая определяла победителей конкурса, вошли филологи, работники культуры и образования, а также шуяне, принимавшие участие в закладке капсулы с посланием в 1970 году. Большинством голосов комиссия определила победителем текст послания Варвары Кузьминой…».

«Нельзя не отметить и то, - продолжает Сергей Рощин, - что извлеченные в разных городах России послания из прошлых лет, в том числе и шуйское, также имеют много общего между друг другом».

Но особенно интересна в комментарии шуйского мэра концовка, где речь идет о некоей политической подоплеке скандала с текстом послания:

«К сожалению, сейчас идет речь уже не столько о послании, сколько о моральном состоянии подростка и членов его семьи, которые оказались подвергнутыми травле и втянутыми в скандал, имеющий под собой политическое основание».

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Полный текст комментария Сергея Рощина см. на фото.