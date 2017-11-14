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14.11.2017 18:14

В шуйской мэрии увидели политическую основу в скандале с посланием потомкам

Комментарий главы города Сергея Рощина


Сегодня днем на нашем сайте был опубликован материал под заголовком «Скандал с капсулой времени в Ивановской области». Речь в нем шла о заложенном 7 ноября 2017 года в стелу Мемориала Славы «Вечный Огонь» послании потомкам. Как выяснили шуйские журналисты, этот текст оказался на 87% списанным из интернета - из опубликованных в сети посланий потомкам в других регионах страны (подробности – здесь).

Вечером из шуйской администрации нам пришел комментарий по этой информации. Глава Шуи Сергей Рощин поясняет, что в Положении о конкурсе «Послание потомкам», в котором победила ученица 9 класса школы №7 Варвара Кузьмина, не значилось ограничений по использованию интернета для подготовки текста.

«В состав экспертной комиссии, которая определяла победителей конкурса, вошли филологи, работники культуры и образования, а также шуяне, принимавшие участие в закладке капсулы с посланием в 1970 году. Большинством голосов комиссия определила победителем текст послания Варвары Кузьминой…».

«Нельзя не отметить и то, - продолжает Сергей Рощин, - что извлеченные в разных городах России послания из прошлых лет, в том числе и шуйское, также имеют много общего между друг другом».

Но особенно интересна в комментарии шуйского мэра концовка, где речь идет о некоей политической подоплеке скандала с текстом послания:

«К сожалению, сейчас идет речь уже не столько о послании, сколько о моральном состоянии подростка и членов его семьи, которые оказались подвергнутыми травле и втянутыми в скандал, имеющий под собой политическое основание».

Полный текст комментария Сергея Рощина см. на фото.

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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 19:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							   Ну, раз Вы зацепились за политическую подоплёку в концовке С. Рощина, то почему бы и мэру не зацепиться за систематический орфографический бардак на сайте?
    
А мы, комментаторы-барсологи-барсоведы (подобно филологам и работникам культуры) ему в этом поможем. :)
    
Зачем же извращать слова мэра?
    
Так и хочется спросить главреда медиагруппы: 
    
«Боцман! У Вас на шхуне в армейские годы такой же «флотский порядок» был?» 
    

    
   Помогаешь Вам с выявлением ошибок на сайте, помогаешь, а они оперативно не исправляются. Или главред сайта ни за что не отвечает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр*84								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 20:39
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Вот-вот... я уже писал ранее... инициатор типа разоблачительного сюжета даже не подумал о том, что в это будет втянут подросток..и основной удар он нанесёт ему... за каждым словом последствия... послание вряд ли через пятьдесят лет будет восприниматься негативно, а вот психическое состояние девочки-серьезно...думать надо, товарищи журналисты, о каждом признесннном вами слове!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин№1								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 23:39
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										-1
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							#онижедети								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 08:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Хорошо, что не увидели повода для арестов по 58-й статье.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Мария79								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 08:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Мерзкий выпад журналистов как "Теза ТВ", так и телекомпании "Барс", продолжающих разувать эту историю. В глазах общественного мнения именно поступок журналиста выглядит антиморальным, а не ребенка или членов комиссии. Девочку и ее родителей хочется поддержать! 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							конечно, сами вырастили копипастеров, а теперь виновато общество оказалось. Есть мнение что местной власти пора уйти прочь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									моисей								
							
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  • 15.11.2017 09:27
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							кто Рощину такие тупые тексты пишет..сам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Мария79								
							
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  • 15.11.2017 09:30
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										+1
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							Самое ужасное, что журналюги Тезы даже не осознают мерзости своего поступка. Самопиар оказался важнее чувств ребенка. Предлагаю проверить на антиплагиат дипломную работу г-на Бочкарева (так кажется фамилия зачинщика "скандала"), если, конечно, он вообще заканчивал какой-нибудь вуз. Кто знает что-то об этой личности, напишите, где может быть размещен его диплом. Сделаем запрос в вуз, если надо. Да и статейки его, тексты сюжетов можно прогнать через соответствующие проги. Разоблачитель, блин!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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