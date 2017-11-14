В Шуе жители одной из улиц растащили предназначенный для ремонта дороги щебень

По данному факту мэрия готовит обращение в правоохранительные органы - ФОТО





В этом году победителем конкурса «Лучший общественный уличный комитет» в Шуе был признан молодой, но очень активный уличком 3-й Яскинской улицы. Жители попросили администрацию города приобрети для ремонта дороги по этой улице более 300 тонн щебня. На днях щебень был доставлен на место, активисты организовали работы по его разравниванию.

«Но некоторые жители, которые даже не принимали участие в ремонте дороги по родной улице, решили, что щебня хватит на всех, - сообщает шуйская мэрия. - В итоге буквально через пару дней после того, как на дороге улицы 3-я Яскинская появилось новое щебеночное покрытие, у гаражей нескольких частных домовладений волшебным образом тоже появилась щебеночная подсыпка. Очевидно, что жители этой улицы без зазрения совести решили за общий счет провести благоустройство и у своих домов».

Сейчас горадминистрацией совместно с депутатом по этому избирательному округу готовится обращение в правоохранительные органы для организации проверки по данному факту.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

поделиться ссылкой:

