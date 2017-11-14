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В Шуе жители одной из улиц растащили предназначенный для ремонта дороги щебень
По данному факту мэрия готовит обращение в правоохранительные органы - ФОТО
В этом году победителем конкурса «Лучший общественный уличный комитет» в Шуе был признан молодой, но очень активный уличком 3-й Яскинской улицы. Жители попросили администрацию города приобрети для ремонта дороги по этой улице более 300 тонн щебня. На днях щебень был доставлен на место, активисты организовали работы по его разравниванию.
«Но некоторые жители, которые даже не принимали участие в ремонте дороги по родной улице, решили, что щебня хватит на всех, - сообщает шуйская мэрия. - В итоге буквально через пару дней после того, как на дороге улицы 3-я Яскинская появилось новое щебеночное покрытие, у гаражей нескольких частных домовладений волшебным образом тоже появилась щебеночная подсыпка. Очевидно, что жители этой улицы без зазрения совести решили за общий счет провести благоустройство и у своих домов».
Сейчас горадминистрацией совместно с депутатом по этому избирательному округу готовится обращение в правоохранительные органы для организации проверки по данному факту.
Фото: пресс-служба администрации г. Шуя
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Комментарии (5)
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- Тутошний Я14.11.2017 17:42В большой семье лицом не щёлкают)))
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- Васька Непутевый14.11.2017 18:49Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
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- Фома14.11.2017 19:04..камешки они для жителей пожалели
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- с района14.11.2017 21:50Перепахайте им дорогу, чтоб по колено в дерьме лазили! Неблагодарные захапущие колхозники! Так в дерьме и будете жить! Поражает менталитет местных, слов нету.
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- Муся14.11.2017 22:28это как бабки песочек из песочниц растаскивают, своим кошкам в туалет, ведрами на всю зиму запасают, а дети потом скребут по дну песочницы, и не понимают куда за ночь песок делся, а мужики к тем же гаражам тачками вывозят