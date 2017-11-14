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Новости

14.11.2017 17:28

В Ивоблдуме состоялось совещание по созданию вокруг Иванова зеленого пояса


Сегодня, 14 ноября, в региональном парламенте состоялось рабочее совещание, посвященное созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Иванова. В дискуссии приняли участие депутаты областной думы, руководители и представители профильных исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2017 года субъекты РФ наделены правом принятия решений о создании вокруг крупных городов лесопарковых зеленых поясов. Формирование такого объекта в Иванове инициировано областной Общественной палатой через процедуру общественных слушаний.

Позицию поддержало правительство региона, указав, что создание лесопаркового зеленого пояса станет одним из факторов, положительно влияющих на экологическую обстановку в областном центре, а также в Ивановском районе.

В то же время в ходе заседания отмечалось, что для принятия обоснованного решения по данному вопросу требуется проведение дополнительных исследований и получение соответствующей экологической экспертизы. Создание лесопаркового зеленого пояса также должно увязываться со стратегическими планами развития муниципалитетов.

Участники совещания сошлись во мнении, что экологическая зона близ областного центра может быть сформирована только в виде отдельных участков. Также отмечалось, что лесные территории, примыкающие к городской черте и относящиеся к землям лесного фонда, имеют более высокий охранно-правовой статус и жесткий режим защиты, чем установленный законодательством для лесопарковых поясов.

Председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов отметил, что после принятия региональным парламентом решения о создании лесопаркового зеленого пояса города Иваново должен быть определен исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на установление границ данной территории и включения ее в Единый государственный реестр недвижимости. Работы должны быть проведены в течение 180 дней, срок установлен федеральным законодательством. Также, по словам спикера, в областном бюджете необходимо предусмотреть средства на финансирование этой деятельности.

Председатель комитета по экономическому развитию Роман Ефремов обратился к представителям заинтересованных органов с просьбой до конца недели предоставить в областную думу информацию о площади лесных участков, парков, особо охраняемых природных территорий с картографическим описанием для определения площади зеленого пояса. Решение о его создании будет приниматься на пленарном заседании регионального парламента.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы



ключевые слова: лесопарк зеленый пояс Ивоблдума
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 
								
									Nikola								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 20:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Главное чтобы землю под это дело не начали отнимать. Спецслужбам в этом году, если не ошибаюсь, дали право изымать любые земли под свои цели. Если здесь решат так же - то вероятность велика. Так живешь себе живешь, домик строишь, огород растишь, а тут - опа, пришли дяди из "комитета по экологии" и выдали предписание участок освободить под "нужды города"... У нас и такое может случиться...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 11:02
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Да тут ситуация похоже, обратная - нахапали в Ивановском районе при Жубаркине, он засыпался, начали копать и изымать. :) Покупать теперь никто там не хочет вообще, х.з. изымут или нет. :) Куда девать? :) Да городу впарить под зелёный пояс. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									МаксМ								
							
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  • 14.11.2017 20:36
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										+1
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							Хорошо бы еще ВНУТРИ облцентра таких зеленых зон сделать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Да, что бы ни делать, лишь бы ничего не делать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Конаныхин								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 22:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Чем шире "зеленый пояс, тем больше места, где нагадить можно... Пример- берег Уводьского водохранилища.  Вы- ИВАНОИДЫ!!! Вам вообще ничего не нужно, кроме бухла дешевого...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СЕРГЕЙ ИВАНОВЕЦ								
							
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  • 14.11.2017 23:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							сначала все повырубали вокруг Иванова да и в результате точечных застроек много в городе выру								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Согласна с Вами, сначала повырубали всю зелень, лишили жителей дворов, точечной застройкой исковеркали весь городской облик! Последовала команда сверху-давайте леса сажать! Конечно, дело хорошее! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СЕРГЕЙ ИВАНОВЕЦ								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 23:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да и в Иванове много вырубили зелени за зелень. А теперь спохватились! Боюсь что как бы не поздно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 15.11.2017 08:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ширее надо мыслить!!!
    
Я бы озаботился еще куполом от пришельцев. Денег на него потребуется в разы больше. А еще (информация к размышлению) америкосы могут подкоп сделать через центр земли. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Светлана								
							
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  • 15.11.2017 09:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Что смешного? Не вижу повода. Экология в городе в плачевном состоянии, лидируем по уровню онкозаболеваний, счастливцы с достатком живут в загородных домах и им до остальных горожан из хрущевок и пятиэтажек дела нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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