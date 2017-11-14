В Ивоблдуме состоялось совещание по созданию вокруг Иванова зеленого пояса





Сегодня, 14 ноября, в региональном парламенте состоялось рабочее совещание, посвященное созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Иванова. В дискуссии приняли участие депутаты областной думы, руководители и представители профильных исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2017 года субъекты РФ наделены правом принятия решений о создании вокруг крупных городов лесопарковых зеленых поясов. Формирование такого объекта в Иванове инициировано областной Общественной палатой через процедуру общественных слушаний.

Позицию поддержало правительство региона, указав, что создание лесопаркового зеленого пояса станет одним из факторов, положительно влияющих на экологическую обстановку в областном центре, а также в Ивановском районе.

В то же время в ходе заседания отмечалось, что для принятия обоснованного решения по данному вопросу требуется проведение дополнительных исследований и получение соответствующей экологической экспертизы. Создание лесопаркового зеленого пояса также должно увязываться со стратегическими планами развития муниципалитетов.

Участники совещания сошлись во мнении, что экологическая зона близ областного центра может быть сформирована только в виде отдельных участков. Также отмечалось, что лесные территории, примыкающие к городской черте и относящиеся к землям лесного фонда, имеют более высокий охранно-правовой статус и жесткий режим защиты, чем установленный законодательством для лесопарковых поясов.

Председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов отметил, что после принятия региональным парламентом решения о создании лесопаркового зеленого пояса города Иваново должен быть определен исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на установление границ данной территории и включения ее в Единый государственный реестр недвижимости. Работы должны быть проведены в течение 180 дней, срок установлен федеральным законодательством. Также, по словам спикера, в областном бюджете необходимо предусмотреть средства на финансирование этой деятельности.

Председатель комитета по экономическому развитию Роман Ефремов обратился к представителям заинтересованных органов с просьбой до конца недели предоставить в областную думу информацию о площади лесных участков, парков, особо охраняемых природных территорий с картографическим описанием для определения площади зеленого пояса. Решение о его создании будет приниматься на пленарном заседании регионального парламента.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы

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