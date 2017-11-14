Завершились Чемпионат и Первенство Ивановской области по армрестлингу

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На базе ИГХТУ прошли открытые Чемпионат и Первенство Ивановской области по армрестлингу. В Первенстве приняли участие 75 юношей и девушек, в Чемпионате - 54 женщин и мужчин Владимирской, Вологодской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей.

В рамках торжественного открытия соревнований были отмечены лучшие спортсмены нашего региона по итогам года. По результатам сезона лучшими стали: Виолетта Галактионова (Китовская школа), Илья Краснов (школа №7 г. Шуя), Алена Воронова (ж/д колледж г. Иваново), Дмитрий Крылов (ШТК), Никита Гришин (ИГХТУ), Татьяна Андреева (п. Колобово), Николай Абысов (м/к «Атлет»). Лучшим тренером признана Наталья Крайкина. Также впервые Президент Ивановской федерации армрестлинга Эмин Пирсаатов вручил отдельную награду серебряному призеру Первенства России Илье Краснову.

Очень плотная борьба проходила в командном зачете Первенства между ДЮСШ №5 (с. Китово) и ДЮЦ «Заволжье» (г. Кострома). В итоге первое место заняла команда 5-й спортшколы, вторыми стали костромичи, третье место досталось спортшколе из Гаврилов-Яма (Ярославская область).

По итогам турнира была сформирована команда Ивановской области, которая представит регион на Первенстве России в Екатеринбурге в январе будущего года. В состав сборной вошли Виолетта Галактионова, Сергей Патана, Нурислам Гамзатов.

В Чемпионате области вновь сильнейшими оказались спортсмены из с. Китово. Второе место заняла молодая команда ИГХТУ, третьими стали спортсмены ивановского молодежного центра «Атлет». В марте наши спортсмены примут участие на Чемпионате России в Казани.

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Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области