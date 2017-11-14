Новости
14.11.2017 16:44
В Иванове на проспекте Ленина маршрутка врезалась в металлическое ограждение
Пострадала 17-летняя пассажирка – ФОТО
ДТП случилось 13 ноября около 10.15 на проспекте Ленина областного центра. 35-летний водитель маршрутного микроавтобуса «Пежо» врезался в металлическое ограждение.
В результате пострадала 17-летняя пассажирка маршрутки. С ушибом головы девушку доставили в медучреждение.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
Фото: УГИБДД
- оцените новость:
-
(1)
- 3607
- 6
Комментарии (6)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
"Зачем нам экологический транспорт? Давайте будем ездить на грязных, вонючих маршрутках, которые попадают в ДТП почти каждый день. Нам же плевать на безопасность жителей города Иваново, нам плевать на экологию, нам вообще на все плевать. Вот такие мы. Кое-кто нас называл иваноидами, но ведь это не правда, не так-ли?"