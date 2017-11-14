Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

14.11.2017 16:44

В Иванове на проспекте Ленина маршрутка врезалась в металлическое ограждение

Пострадала 17-летняя пассажирка – ФОТО


ДТП случилось 13 ноября около 10.15 на проспекте Ленина областного центра. 35-летний водитель маршрутного микроавтобуса «Пежо» врезался в металлическое ограждение.

В результате пострадала 17-летняя пассажирка маршрутки. С ушибом головы девушку доставили в медучреждение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП маршрутка пассажир
  • оцените новость:
  • (1)
  • 3607
  • 6







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (6)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Завтра будет о чем рассказать в отчете								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это всё нормально,мы уже привыкли)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 18:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							4 дня назад писал:
    
"Зачем нам экологический транспорт? Давайте будем ездить на грязных, вонючих маршрутках, которые попадают в ДТП почти каждый день. Нам же плевать на безопасность жителей города Иваново, нам плевать на экологию, нам вообще на все плевать. Вот такие мы. Кое-кто нас называл иваноидами, но ведь это не правда, не так-ли?"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Г_рамотный								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 20:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как же его так болезного занесло. девочку жалко								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 22:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно пора убрать грузовики переделанные в маршрутки. Но это невозможно т.к. чиновники ответственные за транспорт крышуют/владеют этим бизнесом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 23:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А нечего тупым малолетним щелям шляться возле ограждений, клиентов подыскивая. Дистанцию держать надо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •