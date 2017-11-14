В Иванове на проспекте Ленина маршрутка врезалась в металлическое ограждение

Пострадала 17-летняя пассажирка – ФОТО





ДТП случилось 13 ноября около 10.15 на проспекте Ленина областного центра. 35-летний водитель маршрутного микроавтобуса «Пежо» врезался в металлическое ограждение.

В результате пострадала 17-летняя пассажирка маршрутки. С ушибом головы девушку доставили в медучреждение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД

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