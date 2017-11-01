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Одноклассники искусанного собаками 9-летнего Ярослава записали видеообращение к нему
В нем третьеклассники пожелали Ярославу скорейшего выздоровления и возвращения в Иваново - ВИДЕО
Одноклассники 9-летнего Ярослава, пострадавшего в конце октября от нападения бездомных собак на 4-ой Балинской улице в Иванове, записали видеообращение. В нем ребята пожелали Ярику скорейшего выздоровления и возвращения домой и в родную школу. В двухминутный видеоролик ученики третьего класса ивановской школы № 62 включили рисунки и личные обращения к своему другу.
В настоящее время Ярослав проходит лечение в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известной как клиника доктора Леонида Рошаля. Материальную помощь семье ребенка оказали городская администрация, родители учеников 62-й школы и некоторые коммерческие структуры областного центра.
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Комментарии (2)
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- Дмитрий Ломанов15.11.2017 00:00Спасибо, дорогие! Очень трогательно! Сердечно благодарны! ♥
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- Карина Кундиус♥◦♥◦♥15.11.2017 16:52Крепкого здоровья тебе Ярослав!!!Поскорее поправляйся!!!