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Новости

14.11.2017 16:31

Одноклассники искусанного собаками 9-летнего Ярослава записали видеообращение к нему

В нем третьеклассники пожелали Ярославу скорейшего выздоровления и возвращения в Иваново - ВИДЕО


Одноклассники 9-летнего Ярослава, пострадавшего в конце октября от нападения бездомных собак на 4-ой Балинской улице в Иванове, записали видеообращение. В нем ребята пожелали Ярику скорейшего выздоровления и возвращения домой и в родную школу. В двухминутный видеоролик ученики третьего класса ивановской школы № 62 включили рисунки и личные обращения к своему другу.

В настоящее время Ярослав проходит лечение в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известной как клиника доктора Леонида Рошаля. Материальную помощь семье ребенка оказали городская администрация, родители учеников 62-й школы и некоторые коммерческие структуры областного центра.



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