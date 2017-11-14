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Новости

14.11.2017 16:21

В Ивановской области приостановлено строительство домов дольщиков


Строительство домов дольщиков «СУ-155» временно приостановлено. Финансирование достройки объектов на сегодняшний день прекращено. На счетах компании «Стройиндустрия-холдинг» нет средств.

Однако руководство холдинга поясняет, что это не повод для паники. «РК-строй» временно приостановил финансовое снабжение, потому что у фирмы есть незакрытые авансы на сумму более миллиарда рублей. Сейчас назначен аудит, который должен подтвердить целевое расходование государственных средств компанией «Стройиндустрия-холдинг». Часть суммы, поступившей в текущем году, уже подтверждено, вложена как надо - в стройку. То есть возведены коробки домов, более чем на 200 миллионов рублей закуплены стройматериалы, финансируются отделочные работы и благоустройство.

Однако остаются незакрытыми долги перед подрядичками за уже построенные дома. Это связано с нецелевым расходованием более 215 миллионов рублей в прошлом году бывшим руководителем «Стройиндустрия-холдинг» Николаем Красносельских. Суммарно незакрытыми остаются долги примерно на 135 миллионов рублей. Проверка финансовых отчетов, которую начали в октябре, немного затормозит строительство домов. Но после нее финансирование достройки возобновится в полном объеме, заверили санаторы.



ключевые слова: "СУ-155" дольщики дома строительство
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									umnikov.ru								
							
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  • 14.11.2017 17:18
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										+1
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							Правильно ли я понял:
    
Дольщики заплатили конторе офигелиард рублей.
    
Контора деньги сперла, и обанкротилась
    
Дольщики государства (другие россияне) заплатили другой конторе офигелиард рублей, чтобы первые дольщики получили свой офигелиард. Контора деньги сперла и обанкротится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									450se								
							
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  • 14.11.2017 17:36
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										+1
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							Да, Вы всё правильно поняли. Давайте Вас ещё немного удивлю. Директором первой конторы был товарищ Х, и Вы не поверите, директором второй банк сонатор назначает опять товарища Х. Они подумали, а чего, парень-то ловкий, схема отработана )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Местный ху								
							
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  • 14.11.2017 19:39
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										+1
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							Еабшить давно пора чертей. Давно пора. А все терпят люди. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Альтруист 1								
							
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  • 15.11.2017 10:44
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										+1
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Ивановская компания «Стройиндустрия-Холдинг» официально уведомила, что с конца октября 2017 года на неопределенный срок приостановила достройку объектов ОАО «Ивановская домостроительная компания» в городах Иваново, Владимир, Кострома и Иванетеевка (Московская область). В качестве причины называется прекращение финансирования ос стороны компании «РК Строй.
    
АО «Стройиндустрия-Холдинг» в 2016 году было определено генеральным подрядчиком по достройке тех жилых объектов группы СУ-155, которые ранее возводила ивановская «ДСК».
    
ООО «РК Строй» в целом отвечает за финансирование и достройку объектов группы СУ-155. Компания фактически является дочерней структурой банка-санатора «Российский капитал» по следующей цепочке: «РК Строй» – «РК Актив» – «РК Проект» – «РК Инвест» – АКБ «Российский капитал».
    
«Стройиндустрия-Холдинг» («СИХ») сообщает, что основанием для прекращения финансирования послужил один миллиард рублей полученных авансов, но не подтвержденных принятыми работами.
    
В настоящий момент по поручению Минстроя РФ проводится независимый аудит. На счетах «СИХ» на данный момент средств нет. Проверка (аудит) должна подтвердить целевое расходование государственных средств нынешним руководством компании «Стройиндустрия-Холдинг», после чего финансирование строительства, судя по всему, возобновится в полном объеме.
    
Ссылка на нынешнее руководство не случайна. По утверждению компании, средства, полученные в 2017 году, использованы по назначению и находятся «в стройке». Даже если это и так, проблема гораздо глубже и серьезней.
    
Странно, что «Стройиндустрия-Холдинг» вообще была утверждена в роли генподрядчика по достройке домов ивановской «ДСК». Можно предположить в этом коррупционную составляющую.
    
Дело в том, что по состоянию на конец прошлого года кредиторская задолженность «СИХ» составляла 1,18 млрд рублей, и превышала дебиторскую на 318 млн рублей. Накопленный чистый убыток составлял 202 млн рублей, увеличиваясь из года в год. По сути, «Стройиндустрию-Холдинг» можно считать банкротом.
    
От того, что новое руководство компании в 2017 году использовало полученные от «РК Строй» и «Роскапа» государственные средства по назначению, в финансовом положении «СИХ» ничего не меняет. Деньги не пахнут, и долги прошлых лет никуда не исчезают, в том числе по исполнительным листам.
    
Причем важно, что, по всей видимости, порядка 215 млн рублей были нецелевым образом израсходованы прежним руководством «Стройиндустрия-Холдинг» в 2016 году уже в рамках финансирования достройки объектов СУ-155. Это означает только то, что денег на достройку все равно не хватит, как минимум, этих 215 млн рублей.
    
Можно следователю объяснить, что вина лежит на другом человеке, а как объяснить государству, что оно должно найти дополнительные средства плюс к тем деньгам которые, вообще-то, уже были выделены в рамках спасения дольщиков от нецелевого расходования. То есть возникает странная ситуация – дважды обманутые дольщики.
    
Сначала государство санировало СУ-155, а теперь должно санировать АО «Стройиндустрия-Холдинг», которое работает в рамках санации СУ-155? Это какая-то фантасмагория, преемственность в самых худших своих проявлениях.
    
И кстати о преемственности. Не все так хорошо и в самом «Российском капитале» и его дочке ООО «РК Строй». В это сложно поверить, это трудно принять, но это так: генеральный директор «РК Строй» – сын старшего вице-президента банка «Российский капитал» Олега Бетина, курирующего финансирование и достройку объектов СУ-155, Вячеслав Бетин.
    
Господин Бетин старший в прошлом губернатор Тамбовской области. А у его сына (читай, семьи) в Тамбовской области большой бизнес. Вячеслав Бетин является руководителем и учредителем десятка тамбовских компаний, в том числе связанных со строительством. Например: «ДСК-Тамбов», «Тамбовкапиталпроект», «Тамбовская инвестиционная компания», «Тамбовская строительная компания», «Капитал-финанс», «Тамбовская птицефабрика». Некоторые их них числятся в реестре ФНС «Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов».
    
Вернемся к компании «Стройиндустрия-Холдинг». Ее подрядчики или партнеры по достройке домов ивановской «ДСК» абсолютно правильно полагают, что финансирование идет за государственный счет. И поэтому были спокойны до некоторых пор. Но они же не знали, что у «Стройиндустрия-Холдинг» есть свои собственные проблемы. Государственные деньги, попав в «СИХ» уже не государственные, а частные. На данный момент есть большие проблемы по оплате подрядчикам уже выполненных работ.
    
Вполне возможно, что аудит по решению Минстроя это только красивая картинка для отвода глаз. Может быть осуществлена схема с уходом АО «Стройиндустрия-Холдинг» в банкротство.
    
Причем, что самое интересное, это в большей степени, чем «СИХ» выгодно «РК Строй», «Российскому капиталу» и лично Олегу Бетину. Потому что, имея дыру в бюджете в размере более 200 млн рублей, только так можно достроить дома «ДСК», то есть отказавшись от части обязательств перед подрядчиками – кредиторами.
    
Не исключено, конечно, что якобы независимый аудит по поручению Минстроя скроет недостачу. Но это серьезный риск с тяжелыми последствиями для высоких договаривающихся сторон.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Светлана								
							
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  • 15.11.2017 12:17
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							УЖАС И БЕЗНАДЕГА ПРОДОЛЖАЮТСЯ! ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАСЕЛИТЬСЯ В УЖЕ ПОСТРОЕННЫЙ ДОМ В СУХОВКЕ? НИКОМУ МЫ, БЕДНЫЕ ДОЛЬЩИКИ И НАШИ ПРОБЛЕМЫ НЕ НУЖНЫ! ЗАЧЕМ ИХ РЕШАТЬ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 15.11.2017 14:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							граждане, успокойтесь. к очередному назначению вовы в президенты все построят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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