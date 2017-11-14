В Ивановской области приостановлено строительство домов дольщиков





Строительство домов дольщиков «СУ-155» временно приостановлено. Финансирование достройки объектов на сегодняшний день прекращено. На счетах компании «Стройиндустрия-холдинг» нет средств.

Однако руководство холдинга поясняет, что это не повод для паники. «РК-строй» временно приостановил финансовое снабжение, потому что у фирмы есть незакрытые авансы на сумму более миллиарда рублей. Сейчас назначен аудит, который должен подтвердить целевое расходование государственных средств компанией «Стройиндустрия-холдинг». Часть суммы, поступившей в текущем году, уже подтверждено, вложена как надо - в стройку. То есть возведены коробки домов, более чем на 200 миллионов рублей закуплены стройматериалы, финансируются отделочные работы и благоустройство.

Однако остаются незакрытыми долги перед подрядичками за уже построенные дома. Это связано с нецелевым расходованием более 215 миллионов рублей в прошлом году бывшим руководителем «Стройиндустрия-холдинг» Николаем Красносельских. Суммарно незакрытыми остаются долги примерно на 135 миллионов рублей. Проверка финансовых отчетов, которую начали в октябре, немного затормозит строительство домов. Но после нее финансирование достройки возобновится в полном объеме, заверили санаторы.

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