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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: без переплаты лишних квитанций, оборотень из Дуляпино и кто на «На-На»
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Кто пойдет на концерт группы «На-На»? Подводим итоги нашего конкурса.
- Захват парковочных мест и новые штрафы для водителей. Спецвыпуск программы «К ответу!».
- Без переплаты лишних квитанций. Как создать товарищество собственников жилья?
- Собутыльник-оборотень. Жуткая история из Дуляпино.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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