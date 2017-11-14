В ивановской академии МЧС открыли кафедру теологии

Первую в системе учебных заведений МЧС России - ВИДЕО





Сегодня, 14 ноября, в Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между этим федеральным учебным заведением и Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарией.

На основании его в академии открыта кафедра теологии - первая в системе учебных заведений МЧС России, сообщает пресс-служба Главы Иваново-Вознесенской епархии

Соглашение подписали начальник Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы И.А.Малый и ректор Иваново-Вознесенской семинарии митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф.

На церемонии подписания соглашения присутствовал исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

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