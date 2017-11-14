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Новости

14.11.2017 15:35

В ивановской академии МЧС открыли кафедру теологии

Первую в системе учебных заведений МЧС России - ВИДЕО


Сегодня, 14 ноября, в Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между этим федеральным учебным заведением и Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарией.

На основании его в академии открыта кафедра теологии - первая в системе учебных заведений МЧС России, сообщает пресс-служба Главы Иваново-Вознесенской епархии

Соглашение подписали начальник Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы И.А.Малый и ректор Иваново-Вознесенской семинарии митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф.

На церемонии подписания соглашения присутствовал исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.



ключевые слова: МЧС РПЦ теология кафедра
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Комментарии (42)

	


	

	

		
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  • 
								
									Петр Иванов								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							...что позволит попам сосать деньги из государства и нас с вами еще, и через пожарную академию... Нашли еще один источник финансирования. Не перестаешь удивляться поповской наглости, вседозволенности и лицемерию!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									divisi0n1								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							срочно передать здание академии ИП Гундяеву! там в 13м веке как пить дать цервкушка стояла...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я не Я								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 16:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Иваново-Вознесенская епархия", "ректор Иваново-Вознесенской семинарии", "митрополит Иваново-Вознесенский" - не слышал про Иваново-Вознесенск, это где такой город, подскажите?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									СмотрюЯ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 10:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почитай о структуре Русской православной церкви, которая не меняется уже несколько веков... И названия там сохранены не смотря ни на революции, войны, перестройки, перевороты, запреты КПСС и создания ЕР, смерти президентов и выборов в Америке...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 16:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То есть скоро все мчс-ники будут в духовном сане? Как надо будет обращаться к ним? Ваше преподобие? Руку надо будет целовать например старшему лейтенант-протодиакону Иванову Ивану Ивановичу? Профилактика чрезвычайных ситуаций сведется к совершению обрядов, что позволит экономить бюджет страны, за одно всё, что не спасут сразу и отпоют?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Маразм крепчал. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 23:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А курсанты-то, что терпят?
    
Стадо баранов что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А почему теология? Почему не режиссерские курсы например? Денег то немерено ведь. Можем себе позволить всякого.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А в медакадемии, не хотят открыть? Чтоб уж наверняка...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В ивановской академии МЧС открыли кафедру теологии. Будет ли Иваново городом инновационной экономики. Без комментариев...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Петр Иванов								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как будто дело делают...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чЁ, неплохо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivnff37								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 19:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я как истинный православный человек и член партии Единая Россия и РПЦ, поддерживаю это начинание. Ведь, что есть по сути слово божие? Это квинтысенция бюджетных поступлений, новых строительств церквушек побольше, крестных ходов и прочих праздников горожанам. А мы простые чиновники молимся, чтоб расейский бюджет не оскудевал и давал побольше нам прихожанам с удостоверениями податей и всяческих ништяков халявных.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 21:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вам бы на занятия по теологии записаться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									RetroBrat								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 20:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прости, Юра Гагарин, мы всё просрали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 21:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему "мы"? А когда "я"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 23:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лоб не расшибите от усердия.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 22:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что будет делать эта кафедра? Какую научную деятельность будет вести? По каким направлениям (специальностям) подготовки студентов и по каким дисциплинам будет проводить учебные занятия? Когда и как переделали учебные планы, чтобы там появились какие-то дисциплины, которые могут быть переданы на эту кафедру? Как и откуда взялись дополнительные часы учебной нагрузки, чтобы образовалось необходимое количество ставок для открытия новой (тем более непрофильной) кафедры? В других вузах (правда, находящихся в ведении другого министерства) нагрузка падает, преподавателей сокращают, кафедры объединяют, а здесь всё иначе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Mamon								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 23:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Теология - это боговедение. Академию пора переименовывать, а Малому и всем курсантам поменять форму на рясы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									СмотрюЯ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 10:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Думаю Не только Малый, но и любой начальник (ректор) ВУЗа, тем более погонах , не отказался бы от такого преподавателя как Герой Советского Союза отец Куприан ( Валерий Бурков)...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									nell50@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 00:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кафедра теологии?Интересно.Была у нас кафедра философии,а теологию изучали все,кому интересно,на факультативных занятиях.
    
Вопрос первый-будет ли кафедра выпускающей,испециалистов какого профиля?
    
Вопрос второй спланировал ли в Академии МЧС создать выпускающую кафедру парамедиков?Кстати,последние необходимы при возникновении ЧС!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 00:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пошло-поехало.
    
Послал нам бог молодого,  православного "технократа".
    
Возрадуемся же и возликуем!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иди и смотри								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 01:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Смотрю я на происходящее в России и вижу полный трындец. Ускоренным темпом Раша превращается в паРашу. Нормальным людям в России делать нечего. Только бороться с ветряными мельницами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									зeленый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 01:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Друг, Где в р-не ташкентской магазин виктория где после 9 дают?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 06:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Такое впечатление,что кто-то "включил" машину времени и страна вползает в средневековье...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 08:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Весь город валяется в ржаке. То еще будет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это что такое?! Вы совсем рехнулись?! Какая в ж...теология? У Вас одна из важнейших задач, а Вы  какого-то духа приглашаете на помощь? Может ещё молитвами пожар тушить будете? ЭТО СТЫД И ПОЗОР! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									СмотрюЯ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 10:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы посоветовал Вам узнать про девиз пожарных Российской империи... думаю, что сможете найти в сети сами...
    
А про помощь духа при тушении пожара... Скажите, а Вы сами пробовали войти в горящее здание или подняться в атаку из окопа?? И кого бы развали на помощь в этот момент?? Ответ "Свой высокий профессионализм и современную технику!" Не принимается))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 10:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а именно это и есть решение,если Вы не профессионал своего дела то не чего Вам делать в работе чрезвычайных ситуаций. У меня есть товарищи среди пожарных, никто не крестится перед тем как приступить к работе-так что эти ваши молитвословы это лишнее и вредное, тех кто это пропихнул нужно немедленно уволить с поста. А кафедру закрыть!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 11:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спасибо, Борис.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алена Медведева								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Хогвардс" по-ивановски))))))))))))))))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алена Медведева								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							теперь святую воду будут лить из бранспойта)))))))))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алена Медведева								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							теперь святую воду будут лить прямо из бранспойта)))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алена Медведева								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							теперь святую воду будут лить прямо из бранспойта)))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Алена Медведева								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							теперь святую воду будут лить прямо из бранспойта)))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									СмотрюЯ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 10:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							И в продолжение: Спросите у офицеров, прослуживших в армии или в других структурах, были ли у них солдаты из верующих, которые грубо нарушали дисциплину??  Ну, или ещё как то недобросовестно относящиеся к своим обязанностям?? Вряд ли они это вспомнят... Просто по причине того, что глубоко верующий человек живет по обыкновенным МОРАЛЬНЫМ нормам!
    
А вы здесь: тушить водой святой!! Деньги государственные вороват ! Пожары тушить не смогут!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							"...что глубоко верующий человек живет по обыкновенным МОРАЛЬНЫМ нормам!"
    
============================================================
    
Наберите в поисковике "пьяный священник", "священник педофил" и вы узнаете много нового о "МОРАЛЬНЫХ нормах" глубоко верующих.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 11:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 12:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Да, при чем здесь как относится православный человек к работе, крестится при пожаре или нет и какой водой будут поливать пожар. У нас везде, вроде как, заявлено светское государство. Давайте тогда уж и мусульманского муллу туда пригласим, и раввина. А, если, курсант язычник, тогда пригласим друида? А если сатанист? Ничего не имею против православной церкви, и отца Куприана, но как выше писали парамедики при ЧС важнее.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Задумайтесь								
							
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  • 15.11.2017 13:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хотите заниматься теологией - поступайте в духовные семинарии. Медициной - в мединституты, Борьбой с пожарами - в пожарную академию и т.д.  Пословица: "БЕДА, коль сапоги начнёт тачать пирожник, а пироги печи сапожник". Эта власть уничтожила экономику. Закрылись заводы и фабрики. Народ нищает год за годом. Многие в кредитных долгах. Россия катиться в пропасть. Попы насаждаются властью в армию, МЧС, всюду, где люди дисциплинированы и структурно объединены, чтобы держать их в смирении и послушании. Чтобы не вздумали выступить против власти.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 14:25
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										+1
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							"Смотрю я",  про моральные принципы православных верующих рассказывайте друг другу наедине. В СМИ полно инфы о бухих попах, которые джипами давят людей на пешеходных переходах по всей России. О педофиле священнике Грозовском, долго прятавшемся в Израиле, но выданном. И теперь идёт суд. О священнике из Питера, который в Минске вербовал женщин в группу для занятия проституцией за границей. Арестован белорусской полицией. И многое, многое другое. Сами погуглите. Нажива, стяжательство, повсеместный захват недвижимости и бюджетных средств. Вот что такое сегодня РПЦ МП. И не пытайтесь монополизировать ответственность, честность, милосердие и другие положительные качества. Они есть у всех. Независимо от наличия веры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Извините. Запостил выше аналогичный не прочитав Ваш.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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