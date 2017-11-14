Новости
В ивановской академии МЧС открыли кафедру теологии
Первую в системе учебных заведений МЧС России - ВИДЕО
Сегодня, 14 ноября, в Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между этим федеральным учебным заведением и Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарией.
На основании его в академии открыта кафедра теологии - первая в системе учебных заведений МЧС России, сообщает пресс-служба Главы Иваново-Вознесенской епархии
Соглашение подписали начальник Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы И.А.Малый и ректор Иваново-Вознесенской семинарии митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф.
На церемонии подписания соглашения присутствовал исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
- оцените новость:
-
(3)
- 3574
- 42
Стадо баранов что ли?
Вопрос первый-будет ли кафедра выпускающей,испециалистов какого профиля?
Вопрос второй спланировал ли в Академии МЧС создать выпускающую кафедру парамедиков?Кстати,последние необходимы при возникновении ЧС!!!
Послал нам бог молодого, православного "технократа".
Возрадуемся же и возликуем!
А про помощь духа при тушении пожара... Скажите, а Вы сами пробовали войти в горящее здание или подняться в атаку из окопа?? И кого бы развали на помощь в этот момент?? Ответ "Свой высокий профессионализм и современную технику!" Не принимается))
А вы здесь: тушить водой святой!! Деньги государственные вороват ! Пожары тушить не смогут!!
============================================================
Наберите в поисковике "пьяный священник", "священник педофил" и вы узнаете много нового о "МОРАЛЬНЫХ нормах" глубоко верующих.