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14.11.2017 15:23
В кинешемской колонии строгого режима открылась комната психологической разгрузки для осужденных
ФОТО
В кинешемской колонии строгого режима открылись обновленные после ремонта объекты. Это вновь оборудованная комната психологической разгрузки для осужденных и магазин для осужденных с отремонтированной крышей и фасадом.
Как отметили в ИК-4, здание магазина оформлено декоративной облицовочной плиткой, изготовленной на производстве учреждения, а идея украсить фасад речным камнем и качественно выполненные отделочные работы принадлежат бригаде осужденных.
Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области
ключевые слова: колония осужденные психологическая разгрузка
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