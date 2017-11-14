В кинешемской колонии строгого режима открылась комната психологической разгрузки для осужденных

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В кинешемской колонии строгого режима открылись обновленные после ремонта объекты. Это вновь оборудованная комната психологической разгрузки для осужденных и магазин для осужденных с отремонтированной крышей и фасадом.

Как отметили в ИК-4, здание магазина оформлено декоративной облицовочной плиткой, изготовленной на производстве учреждения, а идея украсить фасад речным камнем и качественно выполненные отделочные работы принадлежат бригаде осужденных.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области

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