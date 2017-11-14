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Новости

14.11.2017 15:02

Скандал с капсулой времени в Ивановской области

А послание потомкам-то не настоящее! ВИДЕО


7 ноября в Шуе состоялось торжественное извлечение капсулы с посланием потомкам, которое было заложено в 1970 году при строительстве Мемориал Славы «Вечный Огонь». И сразу после этого в первую стелу Мемориала была заложена новая капсула с посланием. Его автором стала Варвара Кузьмина, ученица 9 класса школы №7. «Варвара победила в городском конкурсе «Послание потомкам» и получила уникальную возможность обратиться в своем письме к следующим поколениям шуян», - говорится в сообщении шуйской мэрии. И добавляется, что победителя этого конкурса определяла специально созданная экспертная комиссия.

Вот фрагмент послания потомкам, заложенного в Шуе в 2017 году и которое должны вскрыть через 50 лет:

«Сегодня мы вручаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы любим вас, ещё не зная, какими вы будете, но эта вера даст нам право думать: вы будете лучше нас! Мы уверены, что вы, наши потомки, будете верны вечным человеческим ценностям: патриотизму, стремлению к миру, заботе о судьбе России. Живите счастливо! Всегда идите по жизни с гордо поднятой головой. В мире и взаимопонимании растите своих детей. Любите родной город, преображая его своим ежедневным трудом».

И всё бы хорошо, если б не разразившийся вскоре после этого события скандал. Журналисты телекомпании «Теза ТВ» не поленились и проверили текст нынешнего послания потомкам на уникальность. Какого же было их удивление, когда выяснилось, что текст Варвары Кузьминой на 87% из интернета – из опубликованных в сети посланий потомкам в других регионах страны: Геленджика, Брянска, Челябинской области.

«Провести проверку текста нетрудно, это умеют делать учителя, работающие с сочинениями детей. Но почему-то конкурсная комиссия ничего не проверила. Среди работ были вполне оригинальные тексты, но выиграл скопированный. А может быть, так и надо? Потомки получат самую точную информацию про 2017 год: в этом году у нас заседали экспертные комиссии, проводились конкурсы, а потом вдруг оказывалось, что 87% своровано. Знакомо, не правда ли? Мы оставили детям и внукам документ, в котором расписались в своей пустоте и немощи. Извините нас, потомки. У нас даже собственных слов не нашлось», - так прокомментировал эту ситуацию ведущий программы «Пятница» на «Теза ТВ» Вадим Бочкарев.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.

ключевые слова: послание потомкам капсула времени скандал
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Комментарии (29)

	


	

	

		
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  • 
								
									walera								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							падлецы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Мда, послание очень хорошее даже если его скопировали, но лживое. Прости нас Юра!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мудрая сова								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А в чем лживость? и какой Юра должен вас простить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Массимо								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 16:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ГАГАРИННН)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну и что, зато без ошибок грамматических 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мудрая сова								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							г-н Бочкарев любит опошлить любое хорошее дело. Продажный "журналист"!!! Чем плохо послание? Естественно, об общих человеческих ценностях можно и нужно говорить общепринятыми и понятными всем словами. Это же не сочинение, не научная статья, чтобы обвинять автора работы в плагиате! Кстати, и послания потомкам, заложенные в других городах, часто перекликаются между собой. А уникальность данного текста при проверке на антиплагиате составила 47%. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 15:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Извлечённое послание выложите пожалуйста.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 16:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Выдержка из послания Новосибирцев 1967 года:
    
Мы строим коммунизм, вы живёте при коммунизме. Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету, освоили Луну и высадились на Марсе. Что вы продолжаете штурм космоса, который начали мы — люди первого 50-летия, и ваши корабли давно уже бороздят глубины галактики. Что вы ведёте переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других иноземных цивилизаций. МЫ верим что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды, вы доведёте до победного конца. Счастья вам, наши дорогие товарищи потомки" - говорится в послании.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не знаю что хорошего в послании...я бы назвал "послание ни о чем"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где текст извлеченного послания? Которое из 1970-го?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мимокрокодил								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 20:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Слово нашим потомкам. К вам, наши потомки, кому доведётся жить в Шуе в 2017 году, в знаменательную годину столетия советской власти, обращаемся мы, представители коллективов предприятий, организаций, школ и учебных заведений города. Мы открыли этот монумент как дань памяти нашим героям-землякам, отдавшим жизнь за родину в годы гражданской и великой отечественной войны. Этот памятник сооружён в знаменательном 1970 году, когда наша страна, всё прогрессивное человечество мира отмечает 25-летие великой победы советского союза над германией. В этом же году, в солнечном апреле, мы отмечаем и другое великое событие: 100-летие со дня рождения владимира ильича ленина. Торжественно открывая этот монумент, мы завещаем вам, наши потомки, наследники славы старшего поколения борцов за коммунизм: свято храните родную отчизну, будьте верны делу ленина, несите вперёд великое непобедимое знамя коммунистической партии, всегда помните о тех, кто отдал свою жизнь за честь, свободу и независимость нашей родины во имя мира на земле, во имя счастья грядущих поколений. Участники торжественного митинга, посвящённого открытию монумента славы. 9 мая 1970 года, город Шуя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									мама дочки								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 21:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что так безграмотно передано? Грамотность - не ваш конек?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 17:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Из послания 1970г:
    
"Мы уверены, что в 2017 году Незнайка на Луне и Чиполлино будут запрещенной литературой, а огнеборцы будут изучать теологию"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр*84								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 18:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							жаль девчонку.Теперь благодаря Бочкареву она вряд ли отправится от этого дерьма.Очень мерзкий выпад Бочкарева, сам же отец...хотя все в Шуе знают о его детях								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 19:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 2067 г не будет никакого Иваново. :) Останется только Богородское. :) Так что пока не поздно ложитесь к нам. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									мама дочки								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 19:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хочу защитить доброе имя своего ребенка. Выполняя задание учителя, она, действительно, пользовалась различными текстами подобных посланий и добавила что-то свое. Она не претендовала на авторство и не виновата в том, что комиссия, в которую входили многие уважаемые в городе люди, выбрала предложенный ею текст. Нам, как родителям, за нее не стыдно. А стыдно должно быть В. Бочкареву, который, воспитывая своих детей, сея в их умы "разумное, доброе, вечное", позволил оказаться им, баловавшимся наркотиками, в местах не столь отдаленных. Я бы об этом здесь не писала, если бы меня с моими комментариями "честные, порядочные, правдолюбивые" журналисты Теза-ТВ не внесли в черный список в своей группе в Одноклассниках. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									воруем тексты								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 20:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							понятно в кого пойдет ребеночек! Оправдание нелепо и от того еще более омерзителен поступок! Мы знали, что воруем, но не виноваты! Это как грабители банка стали бы оправдываться,- Мы типа знали что поступали нехорошо угрожая оружием, но мы же не думали что прокатит..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									мама дочки								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 21:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Киньте ссылочку на что-либо, написанное вами СОБСТВЕННОРУЧНО!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мимокрокодил								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 20:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пока вы сами не вылезли в соцсети и не стали поносить на чем свет стоит г-на Бочкарева, никто имя вашей дочери и не упоминал: все претензии высказывались в стоорону организаторов. Ну дочка, по правде говоря, тоже хороша: знала, что собственного текста там меньше гулькина носа, но с гордым видом зачитывала его на мероприятии. Кстати, разглашать сведения о чужих детях, пользуясь доступом к персональным даннным благодаря вашему служебному положению (его все знают), уголовное, между прочим, преступление. Ждите "приятностей". Вся семейка хороша, ейбогу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									мама дочки								
							
    • 
							
  • 14.11.2017 21:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В соцсетях имеет право быть зарегистрированным каждый. Я, кстати, туда не "вылезла" однажды, а иногда ими пользуюсь. И г-на Бочкарева я не "поносИла ", а высказала лишь свое мнение, как он часто высказывает свое. И сведения об указанных товарищах стали известны не благодаря служебному положению, об этом многие в Шуе знают. Не надо пугать, не на ту напали! А ребенка в обиду не дам никому!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мимокрокодил								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да кому он нафиг нужен, ваш ребенок, кроме вас. Облажалась администрация — и ловко перевела стрелки. Вместо того чтобы сказать "да, чего-то мы накосячили" придумали "политическую подоплеку" и "ААААААААА ребенка травят!!!" (это модно). А вы и рады-радешеньки)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мудрая сова								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 09:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							крокодил, ходи мимо, если чего-то не понимаешь и не видишь очевидного								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									делоясно								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 00:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Людииииии, в 1970 году какой интернет??? Опомнитесь цветных телевизоров то не было, опомнитесь, чего обсуждаете? Чушь полная , если и писала то из газет либо из журналов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали37								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 08:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сам то понял что написал? Обсуждают новое послание 2017года, которое СЕЙЧАС "слизали" из интернета. Послание 1970года никто и не трогает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
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  • 15.11.2017 08:36
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							Какая на хрен разница откуда надергано послание? Можно подумать наши любимые руководители говорят своими словами не по бумажке и от чистого сердца. Девочке дали в школе задание - написать. Она написала. И кроме оценки ни на что не претендовала. В чем проблема то? Выбрали не то? Так с выборщиков и спрос. Они и с забора надпись могли выбрать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 15.11.2017 08:38
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										+1
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							Вообще вся идея с закладкой посланий потомкам - бред сивой кобылы. И в 1970-м году, и уж тем более сейчас. И говорит только о том, что совок непобедим.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Мария79								
							
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  • 15.11.2017 09:02
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										0
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							Мерзкий поступок журналистов, абсолютно согласна. Нашли, блин, кого разоблачать... Уроды!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Oykgogk								
							
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  • 15.11.2017 10:15
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										0
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							Плохо «списывать», выдавать «чужое за своё»!!! В этой ситуации вопросы не к детям, а к взрослым! Что поощряем? Творчество или ... поисковые компетенции? А, главное, как сейчас себя ведём! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вячеслав Кузнецов								
							
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  • 15.11.2017 22:43
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										0
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							Сравните сочинения того времени и удивитесь на сколько они схожи. Была одна линияя одной партии, одни тезисы и лозунги на всех.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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