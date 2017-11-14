Скандал с капсулой времени в Ивановской области

А послание потомкам-то не настоящее! ВИДЕО





7 ноября в Шуе состоялось торжественное извлечение капсулы с посланием потомкам, которое было заложено в 1970 году при строительстве Мемориал Славы «Вечный Огонь». И сразу после этого в первую стелу Мемориала была заложена новая капсула с посланием. Его автором стала Варвара Кузьмина, ученица 9 класса школы №7. «Варвара победила в городском конкурсе «Послание потомкам» и получила уникальную возможность обратиться в своем письме к следующим поколениям шуян», - говорится в сообщении шуйской мэрии. И добавляется, что победителя этого конкурса определяла специально созданная экспертная комиссия.

Вот фрагмент послания потомкам, заложенного в Шуе в 2017 году и которое должны вскрыть через 50 лет:

«Сегодня мы вручаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы любим вас, ещё не зная, какими вы будете, но эта вера даст нам право думать: вы будете лучше нас! Мы уверены, что вы, наши потомки, будете верны вечным человеческим ценностям: патриотизму, стремлению к миру, заботе о судьбе России. Живите счастливо! Всегда идите по жизни с гордо поднятой головой. В мире и взаимопонимании растите своих детей. Любите родной город, преображая его своим ежедневным трудом».

И всё бы хорошо, если б не разразившийся вскоре после этого события скандал. Журналисты телекомпании «Теза ТВ» не поленились и проверили текст нынешнего послания потомкам на уникальность. Какого же было их удивление, когда выяснилось, что текст Варвары Кузьминой на 87% из интернета – из опубликованных в сети посланий потомкам в других регионах страны: Геленджика, Брянска, Челябинской области.

«Провести проверку текста нетрудно, это умеют делать учителя, работающие с сочинениями детей. Но почему-то конкурсная комиссия ничего не проверила. Среди работ были вполне оригинальные тексты, но выиграл скопированный. А может быть, так и надо? Потомки получат самую точную информацию про 2017 год: в этом году у нас заседали экспертные комиссии, проводились конкурсы, а потом вдруг оказывалось, что 87% своровано. Знакомо, не правда ли? Мы оставили детям и внукам документ, в котором расписались в своей пустоте и немощи. Извините нас, потомки. У нас даже собственных слов не нашлось», - так прокомментировал эту ситуацию ведущий программы «Пятница» на «Теза ТВ» Вадим Бочкарев.

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