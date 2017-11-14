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Новости

14.11.2017 14:17

В Иванове отметят Международный день студентов


15 ноября, в преддверии Международного дня студентов, в областном центре пройдет ряд мероприятий.

Совместное празднование Международного дня студентов представителями всех высших учебных заведений города проводится ежегодно с 2002 года. В настоящее время в ивановских вузах обучается свыше 1400 студентов более чем из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В программе праздника:

16.00 – 17.00 – выставка национальных культур, флэш-моб «Танцы народов мира»;

17.00 – 19.00 – праздничный концерт, посвященный Международному дню студента. Место проведения – ивановская филармония.

Для справки:

17 ноября как Международный день студентов (International Students’ Day, ISD) был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма (Лондон, Великобритания). Дата установлена в память о погибших чешских студентах-патриотах. ISD в мире отмечается с 1946 года, после утверждения на Всемирном конгрессе студентов (Прага, 1946 год). Проведению Международного дня студентов предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу (10-17 ноября).



ключевые слова: студенты день студентов
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