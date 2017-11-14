В центре Иванова полиция изъяла у мужчины оружие и боеприпасы

Возбуждено уголовное дело





В одном из домов на Шереметевском проспекте областного центра у 57-летнего мужчины полиция обнаружила и изъяла оружие и боеприпасы. Среди них обрез охотничьего ружья, 8 штук патронов калибра 5,6 мм, 18 - калибра 7,62х54 мм и 1 патрон калибра 7,62х39 мм. Изъятое направлено на экспертизу. По факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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