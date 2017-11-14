Отставка директора АО Ивгорэлектросеть

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По информации ivanovonews, уволен с поста директор АО «Ивгорэлектросеть» Алексей Балушаев.Днем сообщалось, что исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Несмашный, занимающий пост замгендиректора «Ивгорэлектросети» по АСУ и ИТ. Однако к вечеру информацию уточнили, назвав другую фамилию. Это - Светлана Бугаева, заместитель гендиректора АО по технологическому присоединению.