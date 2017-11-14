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Новости

14.11.2017 13:40

Отставка директора АО Ивгорэлектросеть


По информации ivanovonews, уволен с поста директор АО «Ивгорэлектросеть» Алексей Балушаев.

Днем сообщалось, что исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Несмашный, занимающий пост замгендиректора «Ивгорэлектросети» по АСУ и ИТ. Однако к вечеру информацию уточнили, назвав другую фамилию. Это - Светлана Бугаева, заместитель гендиректора АО по технологическому присоединению.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 14.11.2017 13:57
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							Ну уволили одного, придет другой! Что меняется? Тариф станет меньше или напряжение в розетке больше?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дмитрий Крайнов								
							
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  • 14.11.2017 14:20
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										+1
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							Не хотелось бы в розетке напряжения сильнее								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 14.11.2017 14:13
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										0
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							Ивановский городской комитет по управлению имуществом что-то затеял)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 14.11.2017 14:23
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										0
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							А попробуй дай, сразу оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности (УК РФ). 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • 14.11.2017 16:12
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										0
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							мне без разницы кто будет. что изменится-то? Ничего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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