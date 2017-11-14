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14.11.2017 13:40
Отставка директора АО Ивгорэлектросеть
По информации ivanovonews, уволен с поста директор АО «Ивгорэлектросеть» Алексей Балушаев.
Днем сообщалось, что исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Несмашный, занимающий пост замгендиректора «Ивгорэлектросети» по АСУ и ИТ. Однако к вечеру информацию уточнили, назвав другую фамилию. Это - Светлана Бугаева, заместитель гендиректора АО по технологическому присоединению.
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Комментарии (5)
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- Fantomas14.11.2017 13:57Ну уволили одного, придет другой! Что меняется? Тариф станет меньше или напряжение в розетке больше?
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- Дмитрий Крайнов14.11.2017 14:20Не хотелось бы в розетке напряжения сильнее
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- AlexeiYurist14.11.2017 14:13Ивановский городской комитет по управлению имуществом что-то затеял)
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- AlexeiYurist14.11.2017 14:23А попробуй дай, сразу оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности (УК РФ).
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- dimakurilov@rambler.ru14.11.2017 16:12мне без разницы кто будет. что изменится-то? Ничего.