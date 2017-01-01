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Новости

58 минут назад

В Иванове подросток свел счеты с жизнью

На 8 этаже осталась предсмертная записка


Сегодня вечером в областном центре в районе Педагогического переулка произошла трагедия. По нашей информации, подросток покончил с собой. На 8 этаже новостройки осталась его предсмертная записка. Подробности уточняются. 



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 38 минут назад
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										-1
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							Хоть бы написали причину, модет наркоша,  а может и лябовь, мать её за ногу) в целом, это естественный отбор, что закономерно и нормально, общество очищается								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 35 минут назад
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										-1
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							дурак ты, Максюшечка... дурак. как пёс Макс у моего соседа... 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 34 минуты назад
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										0
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							Почему дурак? Нормальные люди себе жизнь не обрывают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дурак ты, Максюшечка... дурак. как пёс Макс у моего соседа... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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