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58 минут назад
В Иванове подросток свел счеты с жизнью
На 8 этаже осталась предсмертная записка
Сегодня вечером в областном центре в районе Педагогического переулка произошла трагедия. По нашей информации, подросток покончил с собой. На 8 этаже новостройки осталась его предсмертная записка. Подробности уточняются.
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Комментарии (4)
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- макссс38 минут назадХоть бы написали причину, модет наркоша, а может и лябовь, мать её за ногу) в целом, это естественный отбор, что закономерно и нормально, общество очищается
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- Помидорина35 минут назаддурак ты, Максюшечка... дурак. как пёс Макс у моего соседа...
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- макссс34 минуты назадПочему дурак? Нормальные люди себе жизнь не обрывают
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- Помидорина35 минут назаддурак ты, Максюшечка... дурак. как пёс Макс у моего соседа...
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