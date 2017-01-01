В Иванове подросток свел счеты с жизнью

На 8 этаже осталась предсмертная записка





Сегодня вечером в областном центре в районе Педагогического переулка произошла трагедия. По нашей информации, подросток покончил с собой. На 8 этаже новостройки осталась его предсмертная записка. Подробности уточняются.

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