Ивановские пользователи соцсетей шокированы фото с могилой во дворе дома

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В Иванове пользователи социальных сетей бурно обсуждают опубликованное сегодня в сети странное фото. Автор снимка утверждает, что выйдя рано утром на работу, он был шокирован, увидев во дворе своего дома в Иванове… могилу с крестом. Правда, не уточняет ни улицу, ни номер дома.

Комментаторы тут же начали делиться впечатлениями и строить догадки, как такое могло появиться во дворе МКД (орфография и пунктуация авторские):

- С ума сошли

- Может коллекторы "шутят"?

- Может кто-то так домашнее животное похоронил(( ужас какой

- Там похоронен черный юмор.

- Может какую собаку кто закопал?

- И крест собаке поставили? Она православная была?

- Вот это кто-то шутканул с бодуна

- Опять инсталляция?

- Или все готовятся к Хеллоуин

- Госпади, могила во дворе!?

- Хомяка похоронили. Видимо православный был

- Полицию. Но думаю это фикция.

Подлинные ли это фото и действительно ли сделаны в Иванове, неизвестно. Мы постараемся это выяснить завтра.

Впрочем, при беглом интернет-мониторинге выяснилось, что ровно такая же фотография сегодня появилась и в группах в ВК жителей города Миасса, что на Южном Урале (см. последнее фото). Так что скорее всего этот фейк кто-то распространяет намеренно. Правда, не очень непонятно, для чего. Автор снимка подписывается анонимом и публикует его в совершенно разных группах. Не исключена версия, что черно-дешевым пиаром грешат сами модераторы групп.

Фото: ВКонтакте / Подслушано Иваново (Ивановская область)

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