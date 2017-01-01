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Новости

54 минуты назад

Ивановские пользователи соцсетей шокированы фото с могилой во дворе дома

ФОТО


В Иванове пользователи социальных сетей бурно обсуждают опубликованное сегодня в сети странное фото. Автор снимка утверждает, что выйдя рано утром на работу, он был шокирован, увидев во дворе своего дома в Иванове… могилу с крестом. Правда, не уточняет ни улицу, ни номер дома.

Комментаторы тут же начали делиться впечатлениями и строить догадки, как такое могло появиться во дворе МКД (орфография и пунктуация авторские):

- С ума сошли

- Может коллекторы "шутят"?

- Может кто-то так домашнее животное похоронил(( ужас какой

- Там похоронен черный юмор.

- Может какую собаку кто закопал?

- И крест собаке поставили? Она православная была?

- Вот это кто-то шутканул с бодуна

- Опять инсталляция?

- Или все готовятся к Хеллоуин

- Госпади, могила во дворе!?

- Хомяка похоронили. Видимо православный был

- Полицию. Но думаю это фикция.

Подлинные ли это фото и действительно ли сделаны в Иванове, неизвестно. Мы постараемся это выяснить завтра. 

Впрочем, при беглом интернет-мониторинге выяснилось, что ровно такая же фотография сегодня появилась и в группах в ВК жителей города Миасса, что на Южном Урале (см. последнее фото). Так что скорее всего этот фейк кто-то распространяет намеренно. Правда, не очень непонятно, для чего. Автор снимка подписывается анонимом и публикует его в совершенно разных группах. Не исключена версия, что черно-дешевым пиаром грешат сами модераторы групп.   

Фото: ВКонтакте / Подслушано Иваново (Ивановская область)



ключевые слова: двор могила фото
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Alex_UUU Alex_UUU								
							
    • 
							
  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А разве нельзя делать захоронения в центре города?
    
Если Роспотребнадзор не видит - то можно.
    
И минимум однр такое захоронение есть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 8 минут назад
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							Так это наверно  "поклонный крест" поставили - предупредить забыли...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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