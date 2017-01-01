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Ивановские пользователи соцсетей шокированы фото с могилой во дворе дома
В Иванове пользователи социальных сетей бурно обсуждают опубликованное сегодня в сети странное фото. Автор снимка утверждает, что выйдя рано утром на работу, он был шокирован, увидев во дворе своего дома в Иванове… могилу с крестом. Правда, не уточняет ни улицу, ни номер дома.
Комментаторы тут же начали делиться впечатлениями и строить догадки, как такое могло появиться во дворе МКД (орфография и пунктуация авторские):
- С ума сошли
- Может коллекторы "шутят"?
- Может кто-то так домашнее животное похоронил(( ужас какой
- Там похоронен черный юмор.
- Может какую собаку кто закопал?
- И крест собаке поставили? Она православная была?
- Вот это кто-то шутканул с бодуна
- Опять инсталляция?
- Или все готовятся к Хеллоуин
- Госпади, могила во дворе!?
- Хомяка похоронили. Видимо православный был
- Полицию. Но думаю это фикция.
Подлинные ли это фото и действительно ли сделаны в Иванове, неизвестно. Мы постараемся это выяснить завтра.
Впрочем, при беглом интернет-мониторинге выяснилось, что ровно такая же фотография сегодня появилась и в группах в ВК жителей города Миасса, что на Южном Урале (см. последнее фото). Так что скорее всего этот фейк кто-то распространяет намеренно. Правда, не очень непонятно, для чего. Автор снимка подписывается анонимом и публикует его в совершенно разных группах. Не исключена версия, что черно-дешевым пиаром грешат сами модераторы групп.
Фото: ВКонтакте / Подслушано Иваново (Ивановская область)
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Если Роспотребнадзор не видит - то можно.
И минимум однр такое захоронение есть.