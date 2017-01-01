ПОСЛУШАЙТЕ! Почему футбольные ворота на спортплощадках продолжают падать на детей

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Череде несчастных случаев из-за незакрепленных футбольных ворот на спортплощадках нет конца. И не только в Ивановской области. Хотя именно вчерашнее, уже не первое для региона происшествие заставило вернуться к этой теме.

Напомним, во вторник у дома №5 на 2-й Меланжевой улице в Иванове ворота опрокинулись на подростка. Хорошо, в этот раз мальчишка практически не пострадал. Как говорит следствие, получил телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. А помните, что случилось в 2013 году в Верхнем Ландехе? Падение незакрепленной конструкции обернулось смертью пятилетнего малыша.

Уже на следующий год после несчастья в Верхнем Ландехе переломы таза при опрокидывании футбольных ворот получила девочка в Кинешме. Теперь вот происшествие в Иванове.

Так что же происходит? Кто или что мешает как следует закреплять ворота, если это даже предусмотрено производителем? И почему ответственные за все это подрядчики и чиновники не признают свою вину? Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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