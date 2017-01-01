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Новости

21 минуту назад

Пропавший сутки назад 83-летний грибник сам выбрался из леса

И сейчас едет домой на своем велосипеде


Как мы сообщали ранее, вчера в Ивановском районе пропал 83-летний пенсионер. Вечером он отправился на велосипеде за грибами в лес неподалеку от села Семеновское и заблудился.

По словам сына, обратившегося в полицию за помощью в розыске родственника, пожилой мужчина выходил с ним на связь и уверял, что чувствует себя хорошо, в дальнейшем связь с ним прервалась.

Пока заблудившегося искали сотрудники полиции и спасатели, он нашелся сам и сейчас едет на велосипеде домой.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, дедушка переночевал в лесу, а потом вновь стал собирать грибы – почти до самого вечера.



ключевые слова: грибник поиск розыск
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