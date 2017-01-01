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сегодня, 11:03Около 50 человек заблудились в лесу в Ивановской области с начала грибного сезона
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21 минуту назад
Пропавший сутки назад 83-летний грибник сам выбрался из леса
И сейчас едет домой на своем велосипеде
Как мы сообщали ранее, вчера в Ивановском районе пропал 83-летний пенсионер. Вечером он отправился на велосипеде за грибами в лес неподалеку от села Семеновское и заблудился.
По словам сына, обратившегося в полицию за помощью в розыске родственника, пожилой мужчина выходил с ним на связь и уверял, что чувствует себя хорошо, в дальнейшем связь с ним прервалась.
Пока заблудившегося искали сотрудники полиции и спасатели, он нашелся сам и сейчас едет на велосипеде домой.
Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, дедушка переночевал в лесу, а потом вновь стал собирать грибы – почти до самого вечера.
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