В Шуе третьеклассник уже в восьмой раз убегает из дома

Каковы причины постоянных побегов ребенка, пока не установлено





В Шуе на днях полиция в очередной раз разыскивала ученика третьего класса, который постоянно убегает из дома от мамы. Последний раз ребенка искали целые сутки. Вот, что об этом мальчике газете «Местный спрос» рассказал майор полиции Олег Головкин:

«Ребенок сложный. Семья неполная. Начиная с весны этого года, малыш восемь раз убегал из дома. Был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Иваново. На выходные мама забрала его. В понедельник решила оставить его дома. Сама ушла на работу. В результате мальчик сбежал. Сутки искали. Бегает малыш от мамы. Спрашиваем: «Почему?». Отвечает: «Хочу гулять». Сначала просто уходил из школы и гулял, пока не стемнеет. Маму увидит - убегает. Гулял допоздна. Мама вызывала полицию. Находили его, возвращали в семью. С мальчиком надо поработать специалистам, чтобы выяснить причины побегов. Но мама разрешения на работу специалистов не дает. На днях вместе с опекой и докторами мы уговаривали вернуть мальчугана в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Мама уже написала заявление, понимает, что это необходимо. Но в очередной раз думает, что сын больше не убежит».

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