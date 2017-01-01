Почти на 18% вырос внешнеторговый оборот Ивановской области за полгода

Предприятия и организации региона торгуют с 79 странами мира





По данным таможенной службы, в первом полугодии 2017 года предприятия и организации, зарегистрированные в Ивановской области, торговали с 79 странами мира. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество стран-партнеров выросло почти на 7 процентов.

Внешнеторговый оборот Ивановской области за I полугодие 2017 года составил порядка 313,1 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8%.

Объем экспорта товаров за 6 месяцев составил 79 млн долларов (рост на 24%), в том числе в страны дальнего зарубежья – 33,4 млн долларов, в государства-участники СНГ – 45,6 млн долларов.

Основными экспортируемыми товарами остаются текстильные изделия (39%). Также регион активно экспортирует продукцию химической промышленности (24%), машины, оборудование и транспортные средства (16%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (7,5%). Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта за последние полгода пришелся на Республику Беларусь, Казахстан, Германию, Украину, Республику Молдова, Нидерланды и Узбекистан.

Объем импорта за 6 месяцев составил 234,1 млн долларов, что на 15,8% выше, чем в I полугодии 2016 года. Из стран дальнего зарубежья было ввезено продукции на 111,2 млн долларов, из стран СНГ – на 122,9 млн долларов. Активнее всего в регион импортируется продукция из Узбекистана, Китая, Республики Беларусь, Италии, Германии, Турции и Туркмении. Основными импортируемыми товарами являются текстильные изделия, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности.

Анализ динамики экспорта за 6 месяцев текущего года показывает, что доля продовольствия в структуре экспорта из региона за год выросла с 1,6% до 3,4%. Как пояснили в департаменте экономического развития и торговли, данному результату способствовали процессы импортозамещения в АПК.

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