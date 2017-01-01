В одну из колоний Ивановской области пытались передать сгущенку с наркотиками

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





Сотрудники исправительной колонии №2, расположенной в селе Талицы Южского района, проверяя оперативную информацию, обнаружили в трех пакетах со сгущенным молоком кристаллический порошок прозрачного цвета, предположительно являющийся наркотическим веществом.

Изъятый порошок отправлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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