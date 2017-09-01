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Новости

19 минут назад

Ивановостат: В Ивановской области выросла заработная плата

Более чем на 6 процентов


По данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций Ивановской области (с учетом субъектов малого предпринимательства) за январь - июль 2017 года составила 22417,7 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 6,2%.

Реальная заработная плата за январь - июль 2017 года увеличилась на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. «Тенденция превышения показателя реальной заработной платы 100-процентной отметки отмечена в регионе, начиная с марта текущего года», - уточнил директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин.

В числе лидеров по темпам роста заработной платы в регионе находятся организации по производству мебели (48%), прочей неметаллической минеральной продукции (47%), одежды (39%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (30%) и текстильных изделий (23%). Снижение темпов заработной платы за январь - июль 2017 года отмечено по таким видам экономической деятельности как добыча полезных ископаемых, деятельность в области информации и связи, производство химических веществ и химических продуктов. При этом процент снижения не превышает 3%.

Значительно выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в финансовой и страховой сфере (на 83%), в производстве напитков (на 61%), металлургическом производстве (на 48%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 43%), обеспечении электрической энергией, газом и паром (на 39%) и т.п.

По материалам пресс-службы регионального правительства



ключевые слова: зарплата
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