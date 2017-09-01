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В Иванове продолжают благоустраивать набережную Уводи
В областном центре продолжаются работы по благоустройству набережной реки Уводь в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит ООО "Строительная компания ДОМ". В настоящее время выполнены разбивка территории, перенос элементов катодной защиты подземного газопровода и снос аварийных деревьев. Спланировано 1450 кв. метров территории и вывезено 150 кубометров грунта. К 20 сентября уложено 90 кв. метров покрытия из тротуарной плитки, установлено 114 метров бортового камня и 114 метров бордюра.
В ближайшие недели на набережной появятся велодорожка, спортивные тренажеры, будут высажены молодые деревья. Кроме того, проект благоустройства предусматривает строительство фонтана и открытого лектория. Стоимость работ составит около 27,8 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» областной центр получил из федерального и регионального бюджетов. Предусмотрено также частичное финансирование работ из бюджета Иванова.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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