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У трети участников акции по ранней диагностике рака головы и шеи заподозрили опухоли
18 сентября в Ивановской области стартовала 5-я Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи.
За 2 дня комплексные осмотры прошли жители Кинешемского, Юрьевецкого, Заволжского, Вичугского, Родниковского и Лухского районов. «Всего в ходе акции были осмотрены более 70 человек, - сообщает департамент здравоохранения. - Из них треть была направлена на дальнейшее обследование с подозрением на опухоли щитовидной железы, околоушных желез, кожи, полости рта. Таким образом, уже по итогам работы первых дней становятся понятными актуальность и необходимость проведения профилактического обследования органов головы и шеи».
Сегодня акция проходит в Фурмановской ЦРБ. С дальнейшим графиком проведения акции можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения.
В субботу, 23 сентября, заключительный этап акции пройдет в ивановском онкодиспансере. Для удобства населения прием будут вести 3 онколога – специалиста по опухолям головы и шеи. Предварительной записи на прием и направление от участкового терапевта не требуются. Принять участие в акции приглашаются все желающие.
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ивановской области
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