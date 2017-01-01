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Новости

53 минуты назад

У трети участников акции по ранней диагностике рака головы и шеи заподозрили опухоли

ФОТО


18 сентября в Ивановской области стартовала 5-я Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи.

За 2 дня комплексные осмотры прошли жители Кинешемского, Юрьевецкого, Заволжского, Вичугского, Родниковского и Лухского районов. «Всего в ходе акции были осмотрены более 70 человек, - сообщает департамент здравоохранения. - Из них треть была направлена на дальнейшее обследование с подозрением на опухоли щитовидной железы, околоушных желез, кожи, полости рта. Таким образом, уже по итогам работы первых дней становятся понятными актуальность и необходимость проведения профилактического обследования органов головы и шеи».

Сегодня акция проходит в Фурмановской ЦРБ. С дальнейшим графиком проведения акции можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения.

В субботу, 23 сентября, заключительный этап акции пройдет в ивановском онкодиспансере. Для удобства населения прием будут вести 3 онколога – специалиста по опухолям головы и шеи. Предварительной записи на прием и направление от участкового терапевта не требуются. Принять участие в акции приглашаются все желающие.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ивановской области



ключевые слова: рак диагностика
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