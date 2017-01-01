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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: исчезающие деревья, ивановская Мисс Марпл и сотрудничество с Индией
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Куда исчезают деревья? Будут ли в Иванове восстанавливать зеленые насаждения?
- Мисс Марпл регионального масштаба. Пенсионерка помогла разоблачить серийного мошенника.
- «Барс» помогает. Волонтеры провели акцию в онкологическом диспансере.
- Эксклюзивное интервью с послом Индии. Как регион будет сотрудничать с экзотической страной?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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1) Кто поставил мэром этого Шарыпова, который уже уничтожил сотни деревьев в г.Иваново?
2) Когда его снимут с поста мэра г.Иваново, пока он не спилили все деревья?
Это не мэр, а какой-то уничтожитель зеленых насаждений.
Ну такую фигню мусолите изо дня в день - противно просто!