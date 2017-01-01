ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: исчезающие деревья, ивановская Мисс Марпл и сотрудничество с Индией

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СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Куда исчезают деревья? Будут ли в Иванове восстанавливать зеленые насаждения?

- Мисс Марпл регионального масштаба. Пенсионерка помогла разоблачить серийного мошенника.

- «Барс» помогает. Волонтеры провели акцию в онкологическом диспансере.

- Эксклюзивное интервью с послом Индии. Как регион будет сотрудничать с экзотической страной?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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