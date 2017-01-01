Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 16:14

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: исчезающие деревья, ивановская Мисс Марпл и сотрудничество с Индией

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Куда исчезают деревья? Будут ли в Иванове восстанавливать зеленые насаждения?

- Мисс Марпл регионального масштаба. Пенсионерка помогла разоблачить серийного мошенника.

- «Барс» помогает. Волонтеры провели акцию в онкологическом диспансере.

- Эксклюзивное интервью с послом Индии. Как регион будет сотрудничать с экзотической страной?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 205
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гражданский								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В аллее на улице Гагарина начали выпиливать деревья. Типа "благоустройство". У меня два вопроса: 
    
1) Кто поставил мэром этого Шарыпова, который уже уничтожил сотни деревьев в г.Иваново?
    
2) Когда его снимут с поста мэра г.Иваново, пока он не спилили все деревья? 
    
Это не мэр, а какой-то уничтожитель зеленых насаждений. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Пастернак								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Простите конечно, но при чем тут мэр.. на сколько известно благоустройство аллеи Гагарина осуществляется подрядной организацией, которая предлагала свой план - и который к слову говоря был выбран жителями. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гражданский								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты эти сказки внучатам своим рассказывай. Большая часть жителей города Иваново возмущена тем, что Шарыпов уничтожил, что уничтожены хорошие деревья самого неплохого возраста: 50-60 лет. То что типа "посадят" - половина засохнет, половина не приживется. Шарыпову однозначно надо в отставку. Иначе добьют остатки зеленых насаждений. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									905ppp								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Барсоподные особи..хватит творить сенсации из ничего! Ну это просто капец какой-то, миллион раз уже было сказано о том, что деревья будут высажены вновь.
    
Ну такую фигню мусолите изо дня в день - противно просто!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня