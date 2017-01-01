Скончался музыкант и композитор, заслуженный работник культуры РФ Вадим Сергеевич Коновалов





19 сентября 2017 года на 84-м году жизни ушел из жизни музыкант и композитор, заслуженный работник культуры РФ Вадим Сергеевич Коновалов.

Больше 15 лет Вадим Сергеевич посвятил Ивановскому драматическому театру, где он был заведующим музыкальной частью. Им была написана музыка к большинству спектаклей репертуара конца 80-х и начала 2000-х. Среди них: «Женька, Женя, Женечка», «Амфитрион», «Ночной переполох», «Дядюшкин сон», «Мне скучно, Бес», «Алые паруса», «Дети Ванюшина», «Государственный преступник и К», «Про Иваушку Дурака», «Вини-Пух», «Тайна заколдованного портрета», «Снежная королева».

Творческая биография композитора включает славные страницы работы в Государственном симфоническом оркестре под управлением Юрия Силантьева, в Краснознаменном ансамбле Александрова, в Государственном оркестре кинематографии СССР, на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия». Его саксофон можно услышать во всех фильмах с музыкой А. Зацепина, в картинах «Кавказская пленница», «Берегись автомобиля» и многих других.

На протяжении всей жизни Вадим Сергеевич работал с ведущими солистами страны - Юрием Гуляевым, Муслимом Магомаевым, Геленой Великановой, Иосифом Кобзоном, Марком Бернесом, Клавдией Шульженко, Майей Кристалинской.

Прощание состоится 21 сентября в 12.00 по адресу: г. Иваново, ул. Любимова, 1.

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