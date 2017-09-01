Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

39 минут назад

В Ивановской области возрождают старообрядческий храм

На сегодняшний день в регионе около 300 старообрядцев - ФОТО


В начале сентября в Шуе состоялся первый за 80 лет молебен в реставрируемом старообрядческом храме Смоленско-Шуйской иконы Пресвятой Богородицы. В апреле 2016 года здание старообрядческого храма было передано Русской Православной старообрядческой Церкви.

Преосвященный Викентий, епископ Ярославский и Костромской совершил молебен и чин освящения восьмиконечного креста.

По завершении молебна глава Шуи Сергей Рощин обратился к верующим, поздравив их со значимым событием в жизни старообрядчества и выразил надежду, что храм будет восстановлен.

Сейчас в Ивановской области около 300 старообрядцев, в Шуе - около 40 человек.

Портал "Русская вера" о старообрядческом храме Смоленско-Шуйской иконы Пресвятой Богородицы пишет следующее:

«После закрытия храма в 1935 году здание внутри было перестроено, часть оконных и дверных проемов заложены, прорублены новые, внутри надстроен второй этаж. Постройки вокруг храма - дом священника и ограда с воротами - были уничтожены.

Внутри церкви размещался цех деревообработки. Иконостас шуйской старообрядческой церкви был передан в 1946 году в открываемую в Иванове деревянную Успенскую (Казанскую) старообрядческую церковь. В 1952 году территория городского парка была расширена на юг и восток за счет старообрядческого кладбища (уничтожение кладбища началось в 1931 году).

В 2014 году община предприняла первые мероприятия по возвращению здания храма. 20 апреля 2016 года решением депутатов городской думы здание храма передано старообрядцам. В настоящее время снаружи храма полным ходом ведется реставрация. Церковь реставрируется за счет общин Шуи, Иванова и добровольных пожертвований отдельных старообрядцев и неравнодушных граждан. В этом году планируют завершить звонницу, вставить оконные рамы и подвести газ. Службы начнутся после того, как храм полностью восстановят не только снаружи, но и внутри. В следующем году начнется внутренняя отделка. Уже заказан иконостас, пишутся иконы».

Фото: «Русская вера»



ключевые слова: религия православие старообрядчество храм реставрация
  • оцените новость:
  • (0)
  • 343
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									tiger78								
							
    • 
							
  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кто знает, что с восстановлением сгоревшей деревянной Успенской церкви в Иванове?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего, дрова на растопку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня