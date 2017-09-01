В Ивановской области возрождают старообрядческий храм

На сегодняшний день в регионе около 300 старообрядцев - ФОТО





В начале сентября в Шуе состоялся первый за 80 лет молебен в реставрируемом старообрядческом храме Смоленско-Шуйской иконы Пресвятой Богородицы. В апреле 2016 года здание старообрядческого храма было передано Русской Православной старообрядческой Церкви.

Преосвященный Викентий, епископ Ярославский и Костромской совершил молебен и чин освящения восьмиконечного креста.

По завершении молебна глава Шуи Сергей Рощин обратился к верующим, поздравив их со значимым событием в жизни старообрядчества и выразил надежду, что храм будет восстановлен.

Сейчас в Ивановской области около 300 старообрядцев, в Шуе - около 40 человек.

Портал "Русская вера" о старообрядческом храме Смоленско-Шуйской иконы Пресвятой Богородицы пишет следующее:

«После закрытия храма в 1935 году здание внутри было перестроено, часть оконных и дверных проемов заложены, прорублены новые, внутри надстроен второй этаж. Постройки вокруг храма - дом священника и ограда с воротами - были уничтожены.

Внутри церкви размещался цех деревообработки. Иконостас шуйской старообрядческой церкви был передан в 1946 году в открываемую в Иванове деревянную Успенскую (Казанскую) старообрядческую церковь. В 1952 году территория городского парка была расширена на юг и восток за счет старообрядческого кладбища (уничтожение кладбища началось в 1931 году).

В 2014 году община предприняла первые мероприятия по возвращению здания храма. 20 апреля 2016 года решением депутатов городской думы здание храма передано старообрядцам. В настоящее время снаружи храма полным ходом ведется реставрация. Церковь реставрируется за счет общин Шуи, Иванова и добровольных пожертвований отдельных старообрядцев и неравнодушных граждан. В этом году планируют завершить звонницу, вставить оконные рамы и подвести газ. Службы начнутся после того, как храм полностью восстановят не только снаружи, но и внутри. В следующем году начнется внутренняя отделка. Уже заказан иконостас, пишутся иконы».

Фото: «Русская вера»

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