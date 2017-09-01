Конкурсный управляющий ИвДСК встретится с инициативной группой дольщиков





3 октября конкурсный управляющий ОАО «ДСК» С.А. Аглинишкене планирует провести встречу с инициативной группой дольщиков Ивановской ДСК.

На встрече предлагается обсудить интересующие участников строительства вопросы, связанные с банкротством предприятия, проведением собраний дольщиков и передачей им в собственность квартир в введенных в эксплуатацию домах.

Время и место встречи будет сообщено дополнительно.

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