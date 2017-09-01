В Фурманове в рамках проекта по формированию комфортной городской построят новый сквер

И благоустроят 19 дворов





В Фурманове в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году построят новый Острецовский сквер и благоустроят 19 дворовых территорий.

Сегодня губернатор Ивановской области Павел Коньков лично оценил ход работ по строительству Острецовского сквера.

Создать сквер в центральной части Фурманова предложили сами жители. Здесь планируется несколько тематических зон: детская площадка, роллердром и спортивная площадка. В сквере установят скамейки, разобьют цветник, проведут освещение. Как отмечают в местной администрации, создаваемая площадка должна стать новым общественным пространством для жителей микрорайона, в первую очередь, для молодежи, а размер участка позволит в дальнейшем расширять и благоустраивать зону отдыха.

Павел Коньков пообщался с подрядчиком. Строители заверили губернатора, что все работы будут завершены до 8 октября. В настоящее время на объекте обустраиваются тротуары из асфальтового покрытия и плитки. Павел Коньков предложил городу поучаствовать с этим проектом в конкурсе Минстроя России.

Добавим, на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» городу Фурманов в текущем году выделено 15,12 млн рублей, в том числе 10,08 млн рублей – на благоустройство 19 дворовых территорий, 5,041 млн рублей – на создание сквера на улице Острецовская.

Кроме того, в этом году при участии КБ Стрелка утверждена программа повышения качества среды моногорода Фурманов. В рамках нее за счет средств местного бюджета создан «Дудинский сквер». На эти цели выделено 792,9 тысячи рублей. В сквере тротуарной плиткой выложена пешеходная зона, установлены скамейки, урны, разбиты клумбы, а также установлен бюст М.А. Дудина - уроженца Фурмановского района, поэта, лауреата Государственной премии СССР, героя Социалистического труда. Также проведены работы по благоустройству улицы Студнева, прилегающей к «Дудинскому скверу». Стоимость работ составила 6,4 млн. рублей.

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