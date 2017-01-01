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сегодня, 12:49В Иванове разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую еще 3 сентября
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По факту исчезновения 14-летней ивановки проводится доследственная проверка
По ее результатам будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетней
Как мы сообщали ранее, в областном центре разыскивают 14-летнюю Анастасию Сергееву, пропавшую еще 3 сентября 2017 года. В СУ СКР по Ивановской области нам сообщили, что по факту ее безвестного исчезновения проводится доследственная проверка.
3 сентября девочка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Настя периодически выходит на связь с родственниками. Ранее неоднократно уходила из дома. Родители девочки обратились за помощью в правоохранительные органы только 19 сентября.
Сейчас устанавливаются связи пропавшей, опрашиваются родственники, учителя, знакомые девочки, проверяется ее переписка в социальных сетях. К поискам пропавшей подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».
В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям родителей несовершеннолетней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ПРИМЕТЫ ДЕВОЧКИ: рост 165 см, нормального телосложения, светло-русые волосы до плеч.
БЫЛА ОДЕТА: серая кофта, голубые джинсы, белые ботинки.
Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).
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